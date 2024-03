Geral Empresa dona da Fiat anuncia investimento recorde de R$ 30 bilhões no Brasil

Por Redação O Sul | 6 de março de 2024

Presidente Lula e o CEO e diretor executivo global da empresa, Carlos Tavares, se reuniram no Palácio do Planalto. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

A montadora Stellantis, dona de marcas como Fiat e Jeep, anunciou nessa quarta-feira (6) um investimento de R$ 30 bilhões em suas fábricas no Brasil entre 2025 e 2030, o maior valor já investido na indústria automobilística brasileira. O anúncio foi feito após encontro entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o CEO e diretor executivo global da empresa, Carlos Tavares, no Palácio do Planalto.

As fábricas da Stellantis, dona das marcas Citroën, Fiat, Jeep e Peugeot, estão principalmente no Brasil e na Argentina. Os investimentos divulgados vão impulsionar o lançamento de 40 novos produtos durante o período, bem como o desenvolvimento de tecnologias inovadoras de descarbonização em toda a cadeia de suprimentos automotivos e novas oportunidades estratégicas de negócios.

A tecnologia Bio-Hybrid, que combina eletrificação com motores flex movidos a biocombustíveis (etanol) em três diferentes níveis, é uma das protagonistas deste investimento. O Polo Automotivo Stellantis em Betim (MG) é o centro global da empresa no desenvolvimento da tecnologia, dando continuidade ao seu legado de inovação. As novas tecnologias híbridas começarão a ser disponibilizadas até o final de 2024.

Para Carlos Tavares, o anúncio “solidifica nossa confiança e comprometimento com o futuro da indústria automotiva sul-americana e é uma resposta ao ambiente de negócios favorável que encontramos aqui”. O CEO da Stellantis reiterou que a América do Sul é parte fundamental da estratégia de crescimento da indústria. A região “assumirá um papel de liderança na aceleração da descarbonização da mobilidade”, sublinhou.

Na terça-feira (5) a Toyota no Brasil fez o anúncio público de investimentos, da ordem de R$ 11 bilhões, até 2030. Com o anúncio, o investimento privado do setor automobilístico no país nos próximos anos já alcança R$ 65 bilhões com valores anunciados por outras montadoras, como a General Motors, BYD e Hyundai.

No mês passado, a Volkswagen havia anunciado aporte de mais R$ 9 bilhões no país até 2028, com foco em descarbonização, para lançar 16 novos veículos, incluindo modelos híbridos, 100% elétricos e total flex. Num primeiro momento, o novo investimento contempla o desenvolvimento e a produção de projetos inovadores para as quatro fábricas da empresa do Brasil.

No segundo semestre de 2023, a BYD anunciou que trabalha na instalação de três novas unidades fabris em Camaçari (BA), para produção de caminhões elétricos, carros elétricos e híbridos e chassis de ônibus, totalizando investimentos de R$ 3 bilhões. O Brasil é o primeiro a contar com uma fábrica de automóveis da empresa chinesa fora da Ásia.

Os investimentos se conectam a iniciativas de reindustrialização que têm norteado a gestão do Governo Federal, a exemplo de programas como Nova Indústria Brasil, Mover e Novo PAC.

Venda de carros

Balanço realizado pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) indica que o número de carros vendidos no Brasil em janeiro deste ano foi 13% maior do que no mesmo período de 2023. Foram 162 mil vendidos no primeiro mês de 2024, comparados a 143 mil unidades em janeiro de 2023.

