Por Redação O Sul | 10 de abril de 2023

O Oasis 40M foi comprado por R$ 200 milhões pela Prime You e chegou ao Brasil pelo Porto de Itajaí (SC). (Foto: Divulgação)

Um iate avaliado em cerca de R$ 200 milhões acabou de atracar no Brasil e está em busca de quem tope ser um de seus donos – ou, mais precisamente, o dono de uma fração. Comprada pela Prime You, empresa que trabalha com serviços compartilhados de alto padrão, a embarcação tem espaço para quatro cotistas, três já fechados.

A Prime You garante que essa é a embarcação mais cara da história da indústria náutica brasileira, com 133 pés de comprimento, o equivalente a 40,4 metros, o que já a coloca na categoria de “superiate”. O fundador e CEO da companhia, Marcus Matta, não abre o valor exato da cota – mas dá para saber, pelo valor do ativo, que cada dono desembolsou pelo menos R$ 50 milhões, sem incluir os custos e retorno da Prime.

Matta diz que se trata de uma decisão mais econômica e conveniente do que comprar o próprio barco. “Se alguém for comprar o próprio barco, vai ter que bancar todo o investimento sozinho e também 100% do custo fixo, o que envolve manutenção, pagar marinheiro, custos com marina e provisão preventiva”, diz o executivo.

O iate foi fabricado pela italiana Benetti, que integra o Grupo Azimut-Benetti, considerado o maior estaleiro do mundo. Batizado de Oasis 40M, chegou ao Brasil na última quarta-feira, pelo Porto de Itajaí, em Santa Catarina.

O Oasis 40M será a maior embarcação do portfólio da Prime You, que conta com oito unidades, entre barcos e iates, com tamanhos que vão de 55 pés a 133 pés.A cota mais barata nessa carteira é de R$ 850 mil. E a mensalidade, cobrada pela Prime You para fazer a gestão e a manutenção dos iates e barcos, começa com R$ 13 mil.

A companhia também atua em serviços compartilhados de aviões, helicópteros, imóveis e carros esportivos. A gestão do calendário entre os cotistas é feita pela Prime – dividir a propriedade tudo bem, mas o uso, nem pensar.

Cada proprietário costuma usar as embarcações em torno de cinco a seis vezes por ano, para passar períodos de quatro a cinco dias a cada vez. O uso é limitado a 10 semanas por ano.

A Prime You compra, em média, duas embarcações por ano, e sempre que faz uma nova aquisição espera que o investimento seja recuperado em até 12 meses, com a venda de todas as cotas, fora a receita que vem das mensalidades.

Ao buscar clientes no mercado, a empresa dá preferência aos que já têm algum relacionamento com a Prime You, como cotistas de embarcações menores que podem querer fazer um “upgrade” ou que já têm cota de avião, por exemplo. Os novatos, em geral, são ex-proprietários solo, que não querem a dor de cabeça da manutenção. Nos dois grupos, estão artistas, empresários ou PJ.

No caso do Oasis 40M, o terceiro cotista ainda não está com a mão no leme, mas na fase da assinatura. Não é uma venda rápida ou de impulso: Matta acredita que pode ter as quatro cotas preenchidas em algo entre três a quatro meses. As informações são do jornal Valor Econômico.

