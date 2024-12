Economia Empresa dos Estados Unidos compra jatos fabricados no Brasil com financiamento do BNDES superior a 1 bilhão de reais

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A Embraer foi o grande destaque positivo do Ibovespa em 2024. Foto: Ryan/Stocke/Divulgação Embraer foi o grande destaque positivo do Ibovespa em 2024. (Foto: Ryan/Stocke/Divulgação) Foto: Ryan/Stocke/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou ter aprovado um financiamento de R$ 1,1 bilhão para a exportação de oito jatos comerciais pela Embraer para a empresa americana Azorra. As aeronaves já estavam na carteira de encomendas da Embraer, com previsão de entrega entre dezembro de 2024 e 2025. O empréstimo será destinado à compra de aeronaves dos modelos E190-E2 ou E195-E2.

A Azorra, com sede na Flórida, nos Estados Unidos, é especializada na aquisição e arrendamento de aeronaves para a operação de companhias aéreas comerciais. O financiamento é o terceiro aprovado pelo BNDES à exportação de aeronaves da família E2 para a companhia americana. A operação terá garantia de um seguro de crédito privado oferecido pela agente de seguros Itasca MGA, especializada em risco de crédito em financiamento de aviação.

O seguro de crédito é do tipo Seguro de não Pagamento de Aviação, tradução da sigla ANPI (Aircraft Non-Payment Insurance), “que oferece cobertura integral do crédito pelo prazo total da operação”, explicou o banco de fomento brasileiro, que adota pela primeira vez essa modalidade de garantia. A dívida é contratada em dólares, e a conversão para o real brasileiro é feita na data do pagamento. O montante em dólares não foi divulgado por uma questão de estratégia da empresa.

“O financiamento cobrirá uma parcela do investimento total da Azorra na compra dos aviões, e se dará por meio do BNDES Exim Pós-embarque, com desembolsos realizados em reais no Brasil em favor da Embraer. A Azorra (importadora) assumirá o compromisso de pagamento em dólares ao BNDES, gerando divisas nessa moeda para o Brasil. Além da geração de divisas, a operação também contribui para geração e manutenção de empregos de alta qualificação no Brasil, fortalecendo a posição de mercado da Embraer junto às empresas de arrendamento de aeronaves e no mercado asiático”, comunicou o BNDES.

O banco de fomento já financiou a exportação de 56 aeronaves da Embraer para mercados nas Américas, Europa e Ásia neste ano de 2024, lembrou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. “Fechamos novos contratos para aviões comerciais e militares. (O banco) Também está apoiando a produção do carro-voador da empresa, com fábrica no Brasil e elevada produção tecnológica. São financiamentos que comprovam a eficácia da atuação autônoma, célere e transparente do banco. Na história, o BNDES já apoiou a produção de mais de 1.300 aviões da empresa”, declarou Mercadante, em nota. A Embraer afirma que tem expandido a venda de jatos comerciais da família E2, incluindo novos clientes em mercados internacionais. “O apoio de instituições de crédito como o BNDES é essencial para tal avanço.

Nesse sentido, temos buscado soluções inovadoras de financiamento de modo a oferecer alternativas mais interessantes para os nossos clientes, fortalecendo assim a nossa posição no cenário global”, disse o vice-presidente executivo Financeiro e de Relações com Investidores da Embraer, Antonio Carlos Garcia, em nota.

O financiamento do BNDES às vendas externas deaviões fabricados pela Embraer pode ser afetado por uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) em tramitação no Congresso Nacional. A PEC, de autoria do deputado Mendonça Filho (União Brasil-PE), dá ao Congresso o poder de apreciar e vetar os empréstimos do banco de fomento a exportações de bens e serviços brasileiros para outros países. O projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara no último dia 4. (Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/empresa-dos-estados-unidos-compra-jatos-fabricados-no-brasil-com-financiamento-do-bndes-superior-a-1-bilhao-de-reais/

Empresa dos Estados Unidos compra jatos fabricados no Brasil com financiamento do BNDES superior a 1 bilhão de reais

2024-12-16