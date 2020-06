Ciência Empresa fecha acordo com a Nasa para levar turistas à Estação Espacial Internacional

Empresa irá funcionar como uma agência de viagens, prospectando clientes e coordenando os voos. (Foto: Reprodução)

A Virgin Galactic, do bilionário inglês Richard Branson, fechou um acordo com a Nasa para desenvolver missões que levarão “astronautas privados” à Estação Espacial Internacional. Isso inclui desde turistas espaciais até pesquisadores de empresas ou órgãos governamentais de diversos países.

Ao contrário da SpaceX e da Boeing, a Virgin Galactic não tem um veículo capaz de levar astronautas à ISS. Sua espaçonave VSS Unity, ainda em desenvolvimento, foi projetada para voos suborbitais (ou seja, não chega a entrar em órbita), e não é capaz de alcançar a estação.

Portanto, a empresa irá atuar apenas como uma “agência de viagens”, encarregada de prospectar clientes e coordenar seu transporte, que poderá ser feito em espaçonaves como a Crew Dragon, Starliner, Soyuz ou qualquer outro veículo que esteja disponível.

Além da parceria com a Nasa, a Virgin Galactic continua com seus planos para oferecer viagens suborbitais na VSS Unity, ao custo de 250 mil dólares (o equivalente a 1,3 milhão de reais) por pessoa. Segundo a empresa, 600 pessoas já reservaram assentos, e mais de 8 mil demonstraram interesse. Entretanto, ainda não há uma data prevista para o início das operações comerciais.

Outro projeto

A Nasa já está pensando nas próximas explorações do Sistema Solar. Agora, a agência pode estar se preparando para sua missão Trident, que consiste em explorar a lua que orbita Netuno, Tritão.

O objetivo será sondar o campo magnético do astro para determinar a presença de um oceano, além de mapear a totalidade de sua superfície usando satélites equipados com câmeras de alta resolução.

A exploração de Tritão pode ser particularmente útil devido aos seus comportamentos nada comuns. Ela orbita no sentido oposto à direção de Netuno e sua ionosfera é 10 vezes mais ativa do que em qualquer outra lua do Sistema Solar.

Há 30 anos, a nave Voyager 2 chegou a visitar Netuno, mas visualizou apenas 40% da lua do planeta. A missão Trident pode, então, preencher muitas lacunas.

O lançamento da missão Trident está previsto para outubro de 2025. No entanto, levará muito tempo até que todos os mistérios acerca de Tritão sejam desvendados, já que o satélite deve se acoplar a Netuno somente em 2038.

