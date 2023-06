Rio Grande do Sul Empresa Gaúcha de Rodovias alerta para cuidados nas estradas durante o inverno

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2023

Pista molhada, baixas temperaturas e neblina comprometem a segurança e podem causar acidentes Foto: Divulgação/EGR Pista molhada, baixas temperaturas e neblina comprometem a segurança e podem causar acidentes. (Foto: Divulgação/EGR) Foto: Divulgação/EGR

Com o início oficial do inverno para esta quarta-feira (21), a estação mais fria, chuvosa e com maior incidência de neblina e geada os cuidados nas estradas devem ser redobrados.

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) reforça o alerta sobre os cuidados nas estradas durante essa época. Um dos primeiros cuidados se refere à prevenção. Fazer revisões periódicas no veículo, especialmente checando o estado dos pneus e freios é muito importante para manter a aderência na pista.

Além disso, as borrachas dos limpadores de pára-brisas, o sistema de ventilação interna e os faróis também precisam ser checados, pois são fundamentais para manter a boa visibilidade.

Os mesmos cuidados são válidos em caso de neblina. Nestas situações, o ideal é evitar trafegar de madrugada e no início da manhã, períodos em que o fenômeno ocorre com mais frequência. Sempre que for dirigir em estradas, ligue os faróis e se a visibilidade não estiver adequada, procure um local seguro longe da rodovia, sinalize o veículo e aguarde o fenômeno passar.

Conforme o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, devido à baixa visibilidade e à pista molhada, é fundamental manter uma distância segura do veículo que está na frente para evitar acidentes. “Em dias chuvosos, a água torna o asfalto escorregadio. Por isso, é preciso reduzir a velocidade para que o veículo responda de forma adequada em caso de freadas bruscas e não perca estabilidade e aderência, evitando derrapagens”, ressalta.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), as peculiaridades do inverno são responsáveis por um aumento de 51% nos acidentes de trânsito nas rodovias em comparação com as demais estações do ano. Desses, 30% ocorrem em dias nublados, chuvosos ou com neblina. Em caso do motorista diagnosticar muita água, gelo na pista, queda de barreira ou qualquer outra anormalidade no trecho rodoviário, os motoristas devem comunicar imediatamente o CRBM pelo número 198.

A EGR dá dicas de direção defensiva:

– Fazer revisão dos pneus, freios e faróis;

– Checar o funcionamento do sistema de ventilação, limpadores e desembaçadores;

– Reduzir a velocidade e manter maior distância do veículo da frente;

– Em caso de pouca visibilidade, pare e espere as condições de tempo melhorarem;

– Se pegar a estrada para viajar, prefira ir durante o dia;

– Evitar freadas ou mudanças bruscas de pista, pois o acúmulo de água pode provocar a aquaplanagem.

– Motociclista: utilize capacete com viseira adequada ou óculos de proteção, capa de chuva, jaqueta com proteções, além de luvas e botas.

Como prevenir acidentes em caso de neblina:

– Reduzir a velocidade ao perceber os primeiros sinais de neblina;

– Manter distância segura do veículo da frente;

– Manter faróis acesos e regulados;

– Ligar os faróis específicos de neblina se o veículo tiver o acessório;

– Não parar o veículo na pista ou no acostamento e procurar um posto de serviços caso não queira seguir viagem.

O que fazer em caso de pista congelada:

– Redobrar os cuidados

– Reduzir a velocidade nos locais de risco

– Evitar transitar pelas rodovias, principalmente nas primeiras horas do dia

– Avise a Polícia Rodoviária Estadual pelo fone 198

Serviços EGR nas estradas:

Serviço de Ambulância: Os serviços de ambulâncias abrangem 630 km de rodovias em 10 praças de pedágio. As equipes prestam resgate e socorro médico 24 horas por dia. O trabalho fica a cargo da Transul Emergências Médicas. Para acionar o serviço, disque 0800 0090 192.

Guinchos nas rodovias: Neste período de grande fluxo nas estradas, os guinchos para atendimento poderão ser acionados pelo telefone 0800 648 3903. A EGR também mantém convênio com Bombeiros Voluntários de vários municípios.

Estrutura de parada e atendimento: Em todas as rodovias, a EGR oferece estrutura com sala de atendimento, sanitários e fraldário para gerar mais conforto para as famílias. Caso precise utilizar, procure pela equipe da EGR e faça uma boa viagem.

