Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2024

Estatal está alterando a velocidade máxima permitida e reforçando a sinalização da estrada. Foto: Raphael Nunes

Nesta sexta-feira, as equipes da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) iniciaram os trabalhos para redução de acidentes na ERS-239. Entre as obras previstas está sendo realizado alterações na velocidade máxima permitida de 80 km/h para 60 km/h no segmento do quilômetro 25 ao 28, em Sapiranga, e no quilômetro 22, em Campo Bom. Além disso, também foi iniciada a instalação de 30 placas informativas para os motoristas terem maior cautela na condução do veículo.

Segundo o diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr, as ações buscam atacar diretamente o excesso de velocidade e o comportamento imprudente, principais causas dos acidentes na estrada. “Estamos implementando um conjunto de iniciativas imediatas, para que possamos conscientizar os usuários da importância da direção defensiva, uma atitude fundamental para a promoção de um trânsito mais seguro e para a preservação da vida”, destacou o dirigente.

Outra medida adotada para qualificar a segurança viária na ERS-239 é o reforço na sinalização horizontal e vertical dos trechos entre Novo Hamburgo e Riozinho, programada para ser executada na próxima semana.

Controlador de velocidade

Está prevista até dezembro a implantação de um controlador eletrônico no quilômetro 14,8, nas imediações da rua Bento Gonçalves e Germano Friedrich, em Novo Hamburgo. Limitando a velocidade e controlando o acesso dos veículos à rua Bento Gonçalves – uma das principais causas de acidentes na rodovia.

Campanha de conscientização

A Estatal iniciará uma campanha de conscientização com entrega de material informativo, exibição da campanha nos painéis digitais do pedágio para falar diretamente com o motorista que trafega na rodovia. A frase “Com a sua colaboração, todo mundo chega bem em casa” e “Qualquer um pode salvar uma vida”, buscam reforçar o perigo dos comportamentos imprudentes no trânsito, como o não uso do cinto de segurança, a embriaguez ao volante e o desrespeito aos limites de velocidade.

