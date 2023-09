Rio Grande do Sul Empresa Gaúcha de Rodovias mobiliza operações para o feriado da Independência

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2023

Em razão das enchentes que acometeram o Rio Grande do Sul, não há trechos de rodovias administradas bloqueadas. Foto: Divulgação/EGR Em razão das enchentes que acometeram o Rio Grande do Sul, não há trechos de rodovias administradas bloqueadas. (Foto: Divulgação/EGR) Foto: Divulgação/EGR

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) realiza ações para reforçar a segurança de condutores e pedestres ao longo dos mais de 630 quilômetros que administra no feriado de Independência, celebrado nesta quinta-feira (7).

Nesse período em que os motoristas irão se deslocar por diferentes regiões, as equipes estarão de prontidão 24h por dia para atender os usuários nas rodovias, disponibilizando ambulâncias para atendimento pré-hospitalar e guinchos para remoção de veículos. Os motoristas ainda contam com Bases de Atendimento ao Usuário com banheiros, fraldário e água ao longo do trecho.

Por conta do grande contingente de veículos nas rodovias gaúchas e a previsão de chuva, a EGR alerta os motoristas quanto à necessidade de aumentar os cuidados no deslocamento pelas estradas. Ter atenção nos trechos viários e seguir à risca alguns protocolos são fundamentais para garantir uma viagem tranquila.

Em razão das enchentes que acometeram o Rio Grande do Sul, não há trechos de rodovias administradas bloqueadas. Contudo, devido à previsão da chegada de um novo período chuvoso, a EGR alerta os motoristas para que se informem sobre as condições das rodovias pelas quais irão trafegar.

Serviços da EGR nas estradas:

Serviço de Ambulância: Os serviços de ambulâncias abrangem 630 km de rodovias em 10 praças de pedágio. As equipes prestam resgate e socorro médico 24 horas por dia. O trabalho fica a cargo da Transul Emergências Médicas. Para acionar o serviço, disque 0800 0090 192.

Guinchos nas rodovias: Neste período de grande fluxo nas estradas, os guinchos para atendimento poderão ser acionados pelo telefone 0800 648 3903. A EGR também mantém convênio com Bombeiros Voluntários de vários municípios.

Estrutura de parada e atendimento: Em todas as rodovias, a EGR oferece estrutura com sala de atendimento, sanitários e fraldário para gerar mais conforto para as famílias.

https://www.osul.com.br/empresa-gaucha-de-rodovias-mobiliza-operacoes-para-o-feriado-da-independencia/

2023-09-06