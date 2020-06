Ciência Empresa quer levar passageiros à estratosfera da Terra em um balão

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2020

Os turistas poderão subir suficientemente alto para ver a curvatura da Terra e a escuridão do Espaço. (Foto: Reprodução)

A startup Space Perspective quer levar passageiros num balão gigante para a estratosfera da Terra. Os turistas poderão subir suficientemente alto para ver a curvatura da Terra e a escuridão do Espaço.

Ao GeekWire, os CEOs da Space Perspective Taber MacCallum e Jane Poynter divulgaram o seu conceito para uma cápsula-balão chamada Spaceship Neptune e disseram que os voos de teste devem começar no início do próximo ano. “As coisas boas demoram tempo”, disse MacCallum.

Há sete anos, MacCallum e fizeram uma revelação semelhante para a World View Enterprises, um empreendimento baseado no Arizona que pretendia levar as pessoas a uma altitude de 30 quilômetros a 67 mil euros por bilhete. Essa altitude é muito menor do que o limite espacial internacionalmente aceite, que é de 100 quilômetros, mas é suficientemente alto para contemplar a curvatura da Terra.

Desde 2013, a World View empenha-se em enviar cargas úteis em plataformas de balão conhecidas como Stratollites. No ano passado, Poynter e MacCallum trouxeram uma nova equipa de gestão para chefiar as operações da World View, deixando-os livres para planear o seu próximo empreendimento.

Depois de encomendar um estudo no mercado de viagens, os CEOs da startup descobriram que as viagens estratosféricas eram a resposta certa para o que estavam à procura.

A base inicial de operações da Space Perspective seria na Estação de Lançamento e Pouso do Centro Espacial Kennedy, onde os vaivéns espaciais da Nasa costumavam aterrar.

Até oito passageiros e um piloto subiriam numa espaçosa cápsula pressurizada para uma subida de duas horas até ao nível de 30 quilômetros, elevada por um enorme balão cheio de hidrogênio a um ritmo descontraído de 20 quilômetros por hora.

Depois de um cruzeiro de duas horas nessa altitude, a Nave Espacial Neptuno demoraria mais duas horas a descer até um mergulho no Oceano Atlântico ou no Golfo do México. Um navio pegaria os passageiros, a cápsula e o balão e os levaria para a costa.

Como a viagem duraria seis horas, o design da cápsula deixa espaço para um bar e uma casa-de-banho ao estilo de um avião recuado sob a cabine de passageiros da Nave Espacial Neptune.

A Space Perspective já assinou um contrato com as autoridades da Flórida. As operações podem começar no Centro Espacial Kennedy da Nasa, mas os primeiros voos ainda terão de esperar alguns anos.

