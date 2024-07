Rio Grande do Sul Empresário Luciano Hang doa R$ 93 mil aos brigadianos afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Luciano Hang destacou ainda as ações que a Havan tem realizado em prol do povo gaúcho, mencionando, em especial, a campanha Troco Solidário Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O empresário Luciano Hang, dono da Havan, anunciou a doação de R$ 93 mil em cartão solidário aos policiais militares do Rio Grande do Sul que foram atingidos pelas enchentes de maio. O anúncio foi feito durante uma transmissão ao vivo em Sapucaia do Sul, na manhã de domingo (14).

Hang destacou ainda as diversas ações que a Havan tem realizado em prol do povo gaúcho, mencionando, em especial, a campanha Troco Solidário. Nesta iniciativa, os clientes podem ir até uma das megalojas da varejista em todo o país e destinar um valor para apoiar a causa social. A campanha voltada ao Rio Grande do Sul ficará ativa até o fim deste ano.

“Foi uma tragédia sem precedentes o que ocorreu no Rio Grande do Sul. Estive no Vale do Taquari e na região de Porto Alegre, me deparei com cenas de guerra, uma verdadeira devastação. O povo gaúcho precisa, mais do que nunca, da solidariedade de cada um. Ainda não acabou, as pessoas precisam recomeçar e nosso auxílio e contribuição é essencial”, disse o empresário.

Nesta semana, o dono da Havan deve retornar ao Rio Grande do Sul para visitar outras cidades que também foram atingidas, como Colinas, Travesseiro e a capital. “Vamos mapear algumas entidades para que possamos destinar também o Troco Solidário até o fim do ano”, comentou Hang.

Ele revelou também que, para o próximo ano, a Havan deve investir mais no Rio Grande do Sul e construir novas megalojas. Uma delas já foi confirmada para Bagé. “Construindo novas lojas, vamos ajudar gerando mais empregos e impostos para as cidades e estado”, explicou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/empresario-luciano-hang-doa-r-93-mil-aos-brigadianos-afetados-por-enchentes-no-rio-grande-do-sul/

Empresário Luciano Hang doa R$ 93 mil aos brigadianos afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul

2024-07-15