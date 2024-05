Rio Grande do Sul Empresas aéreas anunciam malha emergencial de voos para o Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

O aeroporto de Porto Alegre está fechado por tempo indeterminado. (Foto: Mauricio Tonetto/Secom)

Com o fechamento por tempo indeterminado do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, companhias aéreas brasileiras estão ampliando suas ofertas de voos e assentos para Santa Catarina e outras cidades do Rio Grande do Sul.

Já a ABEAR (Associação Brasileira das Empresas Aéreas) recomenda que os passageiros com bilhetes emitidos com origem e/ou destino para a capital gaúcha devem entrar em contato com a companhia aérea para mais informações.

Confira as três companhias aéreas que divulgaram voos extras para as próximas semanas.

Gol

— Voos diários adicionais (até 30 de maio)

* Congonhas (CGH) x Florianópolis (FLN)

* Florianópolis (FLN) x Congonhas (FLN)

* Galeão (GIG) x Florianópolis (FLN)

* Florianópolis (FLN) x Galeão (GIG)

* Guarulhos (GRU) x Passo Fundo (PFB)

* Passo Fundo (PFB) x Guarulhos (GRU)

* Congonhas (CGH) x Caxias do Sul (CXJ)

* Caxias do Sul (CXJ) x Congonhas (CGH)

* Galeão (GIG) x Florianópolis (FLN) – seis frequências semanais

* Florianópolis (FLN) X Galeão (GIG) – seis frequências semanais

Latam

— Voos diários adicionais (até 30 de maio)

* Guarulhos (GRU) x Florianópolis (FLN)

* Florianópolis (FLN) x Guarulhos (GRU)

* Guarulhos (GRU) x Jaguaruna (JJG)

* Jaguaruna (JJG) x Guarulhos (GRU)

* Guarulhos (GRU) x Caxias do Sul (CXJ)

* Caxias do Sul (CXJ) x Guarulhos (GRU)

* Guarulhos (GRU) x Caxias do Sul (CXJ) – quatro frequências semanais

* Caxias do Sul (CXJ) x Guarulhos (GRU) – quatro frequências semanais

* Congonhas (CGH) x Caxias do Sul (CXJ) – duas frequências semanais

* Caxias do Sul (CXJ) x Congonhas (CGH) – duas frequências semanais

Voepass

— Voos até 21 de maio

* Congonhas (CGH) x Santa Maria (RIA) – 17 de maio

* Santa Maria (RIA) x Congonhas (CGH) – 17 de maio

* Congonhas (CGH) x Santo Ângelo (GEL) – 19 de maio

* Santo Ângelo (GEL) x Congonhas (CGH) – 19 de maio

* Congonhas (CGH) x Pelotas (PET) – 21 de maio

* Pelotas (PET) x Congonhas (CGH) – 21 de maio

Azul

A companhia, que não é associada da ABEAR e por isso não aparece na nota oficial da associação, anunciou também aeroportos alternativos para quem precisa chegar no Rio Grande do Sul.

Entre os destinos gaúchos, a companhia está operando em Caxias do Sul, Santo Ângelo, Pelotas, Passo Fundo, Santa Maria e Uruguaiana. Já em Santa Catarina, as opções são Florianópolis, Jaguaruna, Joinville, Navegantes e Chapecó; e no Paraná, Curitiba, Guarapuava, Foz de Iguaçu, Ponta Grossa e Pato Branco.

