Mundo Empresas aéreas dos Estados Unidos alertam que nova faixa de 5G pode afetar aviões e gerar crise em aeroportos

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Companhias de aviação enviaram carta à Casa Branca. Foto: Divulgação Companhias de aviação enviaram carta à Casa Branca. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Diretores executivos das principais transportadoras de passageiros e cargas dos Estados Unidos alertaram nesta segunda-feira (17) para uma possível crise catastrófica de aviação na próxima quarta-feira (19), quando as teles AT&T e a Verizon devem implantar um novo serviço de telefonia móvel 5G.

As companhias aéreas alertaram que o novo serviço, que usa a frequência da chamada Banca C poderia afetar a operação de um número significativo de aeronaves de fuselagem larga e “poderia prender dezenas de milhares de americanos no exterior”.

“A menos que nossos principais hubs sejam liberados para voos, a grande maioria do público que viaja e embarca estará essencialmente em terra”, escreveram os diretores da American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines e outras.

A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA por sua sigla em inglês) alertou que possíveis interferências podem afetar instrumentos sensíveis do avião como altímetros, que ajudam na aproximação da pista na hora do pouso, e impactar em operações de baixa visibilidade.

“Isso significa que em um dia como o domingo, mais de 1.100 voos e 100.000 passageiros estariam sujeitos a cancelamentos, desvios ou atrasos”, alertou.

A ação necessária é urgente, acrescentaram na carta também assinada pela UPS Airlines, Atlas Air, JetBlue Airways e FedEx Express. “Para ser franco, o comércio do país vai parar.”

A carta foi enviada ao diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Brian Deese, ao secretário de Transportes Pete Buttigieg, ao administrador da FAA Steve Dickson e à presidente da Comissão Federal de Comunicações (FCC), Jessica Rosenworcel.

Os CEOs das principais companhias aéreas e o presidente-executivo da Boeing, Dave Calhoun, mantiveram uma longa ligação com Buttigieg e Dickson no domingo para alertar sobre a crise iminente, disseram autoridades à Reuters.

Isolamento do entorno dos aeroportos

As companhias aéreas pedem “que o 5G seja implementado em todos os lugares do país, exceto dentro dos aproximadamente 3,2 km das pistas de aeroporto” em alguns aeroportos importantes.

“É necessária uma intervenção imediata para evitar interrupções operacionais significativas para passageiros, transportadores, rede de fornecedores e entrega de suprimentos médicos necessários”.

A AT&T e a Verizon, que ganharam quase todo o espectro da banda C em um leilão de US$ 80 bilhões no ano passado, concordaram em 3 de janeiro em estabelecer zonas de segurança em torno de 50 aeroportos para reduzir os riscos de potencial interferência por seis meses.

Eles também concordaram em adiar a implantação do 5G por duas semanas até quarta-feira, evitando temporariamente um impasse sobre segurança na aviação.

A Airlines for America, o grupo que organizou a carta, não quis comentar. As agências governamentais não comentaram imediatamente.

No domingo, a FAA disse que liberou cerca de 45% da frota de aviões comerciais dos EUA para realizar pousos de baixa visibilidade em muitos aeroportos onde a banda C 5G será implantada a partir de quarta-feira.

As companhias aéreas observaram na segunda-feira que a lista não incluía muitos aeroportos grandes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo