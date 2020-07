“A lei de segurança nacional é considerada o evento mais importante nas relações entre o governo central e Hong Kong desde a devolução”, disse Lam durante uma cerimônia que marcou o 23º aniversário do retorno da antiga colônia britânica à China.

Amplamente criticada, a medida permitirá a Pequim adotar medidas mais duras contra os manifestantes antigoverno e movimentos de oposição, abrindo caminho para uma nova era mais autoritária, que deve gerar retaliações internacionais.

Na noite de terça, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Mike Pompeo, alertou Pequim sobre as novas represálias que o gigante asiático deve sofrer por parte de Washington por causa da aprovação da lei. “Hoje é um dia triste para Hong Kong e para todos os amantes da liberdade na China”, declarou o secretário de Estado americano em um comunicado.

Pompeo também afirmou que os EUA “não ficarão de braços cruzados enquanto a China engole Hong Kong em sua boca autoritária”. “Sob as instruções do presidente [Donald] Trump, removeremos as isenções políticas que dão tratamento diferente e especial a Hong Kong, com certas exceções”, alertou Pompeo.

Veja o que passa a valer com a nova lei:

— Crimes de secessão, subversão, terrorismo e conluio com forças estrangeiras serão puníveis com prisão perpétua;

— As atividades de uma nova agência de segurança nacional e seus agentes em Hong Kong não estarão sob a jurisdição do governo local;

— O governo central de Pequim tem uma responsabilidade superior nos assuntos relativos à segurança nacional em Hong Kong;

— Qualquer pessoa condenada por violar a lei de segurança nacional não poderá participar de nenhuma eleição em Hong Kong;

— Direitos e liberdades, incluindo liberdade de expressão, imprensa, publicação, assembleia e demonstração, serão protegidos de acordo com a lei;

— Empresas ou grupos que violarem a lei de segurança nacional serão multados e poderão ter suas operações suspensas;

— Danificar certos veículos e equipamentos de transporte será considerado um ato de terrorismo;

— As autoridades podem vigiar e rastrear pessoas suspeitas de pôr em risco a segurança nacional;

— A lei será aplicada a residentes permanentes e não permanentes de Hong Kong;

— A lei diz que o acompanhamento de ONGs e agências de notícias estrangeiras em Hong Kong será reforçado;

—A chefe do Executivo de Hong Kong nomeará juízes para casos de segurança nacional nos termos da lei;

— Os bens relacionados a crimes previstos na lei podem ser bloqueados ou confiscados;

— As autoridades do país exercerão jurisdição em casos “complexos”, como aqueles que envolvem uma nação estrangeira, ou situações graves que representem uma ameaça importante ou iminente à segurança nacional.