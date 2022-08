Economia Empresas usam cartão de crédito para oferecer empréstimo ilegal e com juros abusivos

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2022

Segundo especialistas, é uma péssima escolha por causa dos juros abusivos que o agiota cobra, e se a fatura do cartão não for paga em dia, os juros aumentam ainda mais. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens)

Empresas têm usado o cartão de crédito de quem precisa de dinheiro para oferecer um empréstimo ilegal e com juros abusivos. Os cartazes estão por toda parte. Oferecem dinheiro na hora, sem burocracia, com pagamento parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito. Facilidade também encontrada na internet.

Por exemplo, eles liberam R$ 5 mil , mas o cliente precisa parcelar isso em dez vezes no cartão de crédito, usando o limite, e pagando juros.Com esse sistema de empréstimo, o cliente paga um juro que fica em 4,5% ao mês, ou seja, ultrapassa os 60% ao ano. Como comparativo, a inflação do ano passado, que foi das mais altas dos últimos anos, ficou em pouco mais de 10%.

Além disso, tem mais um agravante: caso não consiga quitar esse empréstimo no prazo, vai pagar ainda mais juros. Atualmente, o cartão de crédito possui a taxa de juros mais alta do mercado, maior até que o cheque especial.

Por exemplo, uma taxa de juros de um banco normal fica em 2,5% ao mês. Apesar de ainda assim ser caro, é mais barato do que esse tipo de negócio com empresas. No entanto, o que se torna convidativo é o argumento de que não tem ‘burocracia’.

Segundo a Febraban (Federação Brasileira dos Bancos), o cliente só deve fazer negócios com bancos devidamente credenciados pela entidade. Assim, empréstimos com juros mais altos do que o normal se tornam a chamada agiotagem.

O cenário ideal, conforme a Febraban, é sempre procurar o próprio banco responsável pelo cartão de crédito. Desse modo, eles poderão ainda te oferecer uma outra linha de crédito para tentar quitar uma eventual dívida.

Afinal de contas, quando alguém procura um empréstimo com juros mais altos, é porque está precisando muito de dinheiro para aquele momento. E, no final, acaba também ficando sem o limite do próprio cartão para utilizar em uma situação futura, como uma emergência.

Portanto, o ideal mesmo é sempre comprar produtos à vista e, se possível, com algum tipo de desconto. Desta maneira, vai evitar dívidas e sempre terá maior poder de comprar e até de negociação.

Caso tenha que parcelar, opte pelos parcelamentos sem juros. Outra questão importante é evitar fazer muitas parcelas de compras. Isso porque pode comprometer o orçamento mensal e, consequentemente, vai precisar buscar outras alternativas. E é aí que muitos optam pelos empréstimos desesperados com o cartão de crédito e juros abusivos.

