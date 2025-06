Porto Alegre Enchente deve atingir as ilhas de Porto Alegre até este sábado

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Região foi uma das mais afetadas da Capital gaúcha na catástrofe de 2024. (Foto: Bruno Peres/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma das áreas mais afetadas em Porto Alegre pela enchente do Guaíba em maio do ano passado, o bairro Arquipélago (região das ilhas) deve enfrentar novamente o problema a partir desta sexta (20) ou sábado, com famílias novamente precisando sair de casa. A elevação do nível da água é motivada pela maior vazão dos rios Jacuí e Taquari, de acordo com detalhamento da empresa Metsul Meteorologia.

Já as chances de transbordo no Cais do Centro Histórico da capital gaúcha, protegido pelo Muro da Mauá, ainda são consideradas como mera possibilidade, embora a água esteja subindo a níveis preocupantes. Há também o risco de alagamentos por refluxo através da rede de esgotos, em pontos próximos da rua Voluntários da Pátria, Estação Rodoviária e região do bairro Praia de Belas.

“No final da tarde desta quinta-feira, o nível do Guaíba alcançou a marca de 2 metros no ponto de medição do Cais Central da Avenida Mauá”, menciona um boletim divulgado no site metsul.com. “Uma vez que as primeiras casas nas ilhas começam a alagar com o Guaíba em 2,15 ou 2,20 metros, a tendência é que a enchente comece a atingir moradores do bairro Arquipélago nesta sexta.”

O final da noite e o começo do sábado ainda devem ter vento-sul na parte norte da Lagoa dos Patos, gerando um represamento que pode determinar uma subida mais rápida do nível do Guaíba. No fim de semana, a vazão dos rios Taquari e Jacuí deve aumentar no delta do Jacuí e no Guaíba.

Com isso, projeções indicam a possibilidade de o Guaíba ultrapassar a cota de alerta, que é de 2,50 metros no Cais Mauá. “A cheia do Jacuí, principal contribuinte do Guaíba, é de grandes proporções”, ressalta o serviço meteorológico.

Preocupação se mantém

Na segunda e na terça-feira, essa vazão ainda será significativa no Guaíba, com o agravante de os ventos Sul e Sudoeste poderem soprar muito forte no norte da Lagoa dos Patos, com rajadas de até 80 km/h, devido ao ingresso de massa de ar polar. E isso retarda o escoamento da água.

“A história mostra que sob a presença de vento forte a muito forte do quadrante Sul o Guaíba pode subir 30 a 50 centímetreos em poucas horas”, prossegue a Metsul. “Assim, o cenário é de muita atenção para o começo da semana, ante o risco de o Guaíba se aproximar ou atingir a cota de transbordo, de 3 metros no Cais Central.”

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/enchente-deve-atingir-as-ilhas-de-porto-alegre-nas-proximas-horas/

Enchente deve atingir as ilhas de Porto Alegre até este sábado

2025-06-19