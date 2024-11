Mundo Enchente na Espanha: lojas são saqueadas após moradores ficarem sem comida; mais de 200 pessoas morreram

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2024

Há dezenas de desaparecidos. Foto: Reprodução

Três dias após a maior enchente do século na Espanha, que deixou 205 mortos, moradores pediram ajuda das autoridades nesta sexta-feira (1º). Parte da população de Valência, a terceira maior cidade do país estava sem comida, energia e água nesta sexta. Autoridades locais e nacionais enfrentam uma onda de críticas por não terem enviado alertas à tempo.

Há dezenas de desaparecidos. O ministro dos Transportes espanhol afirmou que muitas pessoas ficaram presas dentro de carros. Incontáveis ruas ainda tinham carros empilhados por conta da força da água, e houve saques a supermercados e shoppings. A Polícia Nacional da Espanha prendeu cinco pessoas acusadas de saquear uma loja de joias em um shopping em Aldaia, municipio na região metropolitana de Valência.

O governo espanhol determinou o envio do Exército para a região. Segundo as autoridades, os militares ajudarão na limpeza de ruas e no envio de alimentos a moradores do sul de Valência, a parte mais afetada pela enchente. Desde quinta-feira (31), centenas de pessoas começaram a ir ao sul de Valência com rodos e alimentos em mutirões organizados pelas redes sociais para ajudar a população local. Nesta manhã, no entanto, a Defesa Civil pediu para que voluntários parem de ir à região afetada para não atrapalhar o trabalho de resgate, que ainda estava em curso nesta sexta. A suspeita é que a maioria dos desparecidos estejam dentro de carros que foram engolidos pela lama.

Moradores locais relataram que muitas pessoas saíram de casa no início da tempestade para tirar seus carros de garagens no subsolo de prédios, mas acabaram surpreendidos pela enchente. A costa mediterrânea da Espanha, onde a cidade de Valência está localizada, está acostumada a tempestades de outono que podem causar enchentes, mas esta foi a mais poderosa a atingir a região neste século.

A enchente foi considerada pelo governo da Espanha o pior desastre do século 21 no país. Em apenas oito horas, choveu o esperado para o ano inteiro na região afetada. O ministro dos Transportes e da Mobilidade espanhol, Óscar Puente, disse que cerca de 80 km de rodovias no leste do país estão seriamente danificadas ou bloqueadas, muitas delas por carros abandonados.

As enchentes, provocadas por chuvas torrenciais, deixaram um rastro de destruição, e exigiram esforços de resgate para atender a população afetada em diversos municípios no leste do país. A força das águas arrastou carros e transformou ruas de vilarejos em rios. Veículos destruídos ficaram empilhados, fios de energia caíram e móveis domésticos ficaram atolados em uma camada de lama pelas ruas.

Passada a calamidade inicial, o governo da Espanha vem sendo alvo de uma onda de críticas sobre a demora no envio de alertas pela enchente. Moradores locais relataram que esse alerta só foi enviado por volta das 20h no horário local, quando a água já arrastava carros por ruas da cidade.

