Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2024

A Marinha do Brasil conta com cerca de 52 embarcações e um efetivo de cerca de 900 militares atuando na segurança do G20. (Foto: Divulgação)

A Marinha do Brasil realizou na manhã de sexta-feira (15) um treinamento de segurança para o G20, no Rio de Janeiro. A ideia do exercício, que ocorreu na Marina da Glória, era simular um episódio de emergência que necessitasse de reforço de militares durante o período em que vários chefes de Estado estão na cidade. Também foi treinado o resgate de autoridades.

No exercício, os militares treinaram um procedimento chamado “abicagem de navio”. O movimento consiste na aproximação de uma embarcação a um cais, píer ou outra localidade utilizada para atracação.

Com duas embarcações paradas, eles simularam a chegada de duas tropas com dezenas de militares. Foi um treinamento sobre como seria trazer reforços militares em caso de emergência de segurança. Toda a movimentação foi feita por fuzileiros Navais da Tropa Anfíbia da Marinha.

“Esse exercício simula a inserção de tropas para um caso de emergência. Ele é importante porque conseguimos trazer reforços independentemente do que está acontecendo em terra firme, já que chegamos pelo mar. É uma vantagem tática e operacional”, explicou o Capitão de Mar e Guerra Carlos Eduardo Gonçalves Maia, comandante do 2º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais.

No treinamento, os militares também simularam como seria realizado um resgate das autoridades que participam do evento. Como a reunião da cúpula acontecerá no MAM (Museu de Arte Moderna), nesta segunda-feira (18) e na terça (19), haverá uma embarcação disponível para que os chefes de Estado sejam retirados em caso de emergência.

“O que estamos fazendo hoje é um treinamento para evacuação das autoridades. É para caso aconteça algum sinistro e elas precisem sair rapidamente, porque a melhor alternativa seria pelo mar. As autoridades viriam para trás do MAM e seriam resgatadas e levadas em uma embarcação de desembarque de viatura e pessoal”, explicou o comandante.

A Marinha do Brasil conta com cerca de 52 embarcações e um efetivo de aproximadamente 900 militares atuando na segurança do G20. O exercício de resgate feito com duas embarcações durou cerca de cinco minutos. Cada uma delas consegue levar até 35 pessoas.

Para realizar o treinamento, o Aterro do Flamengo precisou ser totalmente bloqueado por cerca de cinco horas. O fechamento da circulação do trânsito em ambos os sentidos foi feito entre o Trevo dos Estudantes e o Monumento a Estácio de Sá, das 7h às 12h. Na parte da tarde as pistas foram reabertas.

Mas mesmo quem estiver a pé encontrará diversos bloqueios na região. Todas as passarelas para pedestres estão fechadas, então é preciso usar as passagens subterrâneas.

Assim como na sexta-feira, não haverá áreas de lazer (pistas de carros fechadas para pedestres) no Aterro e na orla da Zona Sul – Avenidas Atlântica, Vieira Souto e Delfim Moreira – nos dias 17, 18, 19 e 20 de novembro. A ideia é deixar essa região livre para a circulação das pessoas envolvidas no G20.

Durante o período da GLO, a Força Naval Componente (FNC) atua 24 horas na segurança e patrulhamento da Baía de Guanabara e do litoral do Rio de Janeiro. O reforço é concentrado, principalmente, nas proximidades dos locais onde ocorrerão as atividades da Cúpula do G20, como o Museu do Amanhã, Museu de Arte Moderna, Marina da Glória e praias das zonas Sul e Oeste. As informações são do jornal O Globo.

