Saúde Endometriose, Parkinson e afasia: o que aprendemos sobre saúde a partir de dramas enfrentados por personalidades em 2022

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2022

Juliette Freire recebeu o diagnóstico durante um check-up. (Foto: Reprodução/Instagram)

Endometriose, aneurisma cerebral, Parkinson e esclerose múltipla. Em 2022, muitos artistas revelaram nas redes sociais ou em entrevistas que foram diagnosticados com alguma doença.

A exposição também jogou luz para enfermidades raras, como a síndrome que paralisa metade do rosto, chamada Ramsay Hunt, que acometeu Justin Bieber. Ao contar que tem endometriose, Anitta também incentivou a busca pelo diagnóstico da doença ginecológica (que pode demorar até 10 anos).

Veja abaixo alguns casos e saiba mais sobre os sintomas e tratamentos.

Anitta

Em julho, a cantora Anitta usou as redes sociais para revelar seu diagnóstico de endometriose e que passaria por cirurgia.

“Para eu estar conseguindo falar com você, eu tomei três remédios pra dor”. Ela ainda completou: “Tive que cancelar muita coisa, mas era isso ou morrer de dor, não só depois do ato, mas também quando menstrua. Precisávamos agir rápido. Nove anos nesse sofrimento.”

A doença, que pode ser extremamente incapacitante, provoca cólicas menstruais severas, dores abdominais fora do período menstrual, dores nas relações sexuais e sintomas intestinais e urinários. Ela também pode afetar a fertilidade da mulher.

Juliette Freire

A cantora e ex-BBB Juliette Freire relatou em entrevista a Pedro Bial, em março, como foi o diagnóstico de aneurisma cerebral que recebeu durante um check-up, e que acabou não sendo confirmado após uma intervenção médica em São Paulo.

O aneurisma é uma complicação de saúde que atinge principalmente mulheres por volta dos 50 anos de idade e que fumam. A mesma doença matou a irmã dela, Julienne, que morreu em decorrência de um AVC, causado por um aneurisma cerebral que se rompeu quando ela tinha 17 anos.

A doença é grave pois caso não descoberta logo pode acarretar em sérios riscos para a saúde e qualidade de vida do paciente.

O aneurisma é uma dilatação dos vasos sanguíneos, uma fragilidade na parede da artéria, a via onde circula o sangue do nosso organismo.

Renata Capucci

A jornalista Renata Capucci contou este ano que recebeu o diagnóstico de Parkison há quatro anos, quando tinha 45 anos de idade.

“Eu fui diagnosticada com doença de Parkinson em outubro de 2018, quando tinha 45 anos. Agora, eu tenho 49. Eu estava no meio do programa Popstar, que eu participei. Comecei com os sintomas um pouquinho antes. Comecei a mancar e as pessoas falavam para mim: ‘por que você está mancando, Renata?’. E eu falava: ‘eu não estou mancando’. Eu não percebia que estava mancando”, contou a jornalista.

A doença de Parkinson atinge 1 a 2% da população mundial acima dos 65 anos e aumenta com a idade, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, estima-se que 200 mil pessoas tenham Parkinson.

O Parkinson é uma doença neurológica, que afeta os movimentos da pessoa. Ocorre por causa da degeneração das células que produzem a dopamina, que conduz as correntes nervosas (neurotransmissores) ao corpo. A falta ou diminuição da dopamina afeta os movimentos, provocando sintomas como tremores, rigidez muscular, desequilíbrio.

A doença não tem cura, mas os tratamentos disponíveis garantem o mínimo de qualidade de vida para os pacientes.

Bruce Willis

A família de Bruce Willis anunciou em 2022 que o ator de 67 anos iria aposentar da atuação após um diagnóstico de afasia, um distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação.

A afasia é o nome dado a toda e qualquer alteração de linguagem, afetando as seguintes funções:

– Capacidade de falar ou se expressar verbalmente;

– Compreensão da linguagem verbal;

– Compreensão da linguagem escrita (leitura);

– Capacidade de escrever.

Segundo a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBF), esse comprometimento ocorre após um dano cerebral. A causa mais comum é o AVC, mas também pode ocorrer após um traumatismo cranioencefálico (TCE), tumor cerebral, aneurisma, infecções cerebrais e alguns tipos de demência.

