Esporte Endrick erra pênalti, Brasil perde para o Paraguai e se complica no Pré-Olímpico

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Na etapa final, a qualidade técnica do jogo ficou ainda pior e ocorreram muitas faltas e jogadas duras. Foto: Joilson Marconne/CBF Na etapa final, a qualidade técnica do jogo ficou ainda pior e ocorreram muitas faltas e jogadas duras. (Foto: Joilson Marconne/CBF) Foto: Joilson Marconne/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com direito a pênalti perdido pelo atacante Endrick, o Brasil se complicou na luta por uma vaga na Olimpíada de Paris ao perder para o Paraguai, por 1 a 0, no Estádio Brigido Iriarte, em Caracas, na Venezuela nessa segunda-feira (5). A primeira rodada do quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico foi encerrada com o jogo entre Argentina e Venezuela, que terminou empatado.

O Brasil não fez um bom primeiro tempo, ainda assim criou duas grandes oportunidades com seus principais jogadores. Endrick perdeu pênalti sofrido por ele mesmo e John Kennedy, com o gol aberto, finalizou para fora.

As chances perdidas custaram caro e o Paraguai foi para o intervalo na frente do placar. Aos 47 minutos, em mais uma bola erguida na área brasileira, Fabrizio Peralta se antecipou ao goleiro Mycael e cabeceou para o gol.

O panorama não mudou muito depois do intervalo. Apesar de ter um pouco mais da posse de bola, o Brasil tinha muitas dificuldades para escapar da marcação do Paraguai, ficando na dependência das jogadas individuais.

Na etapa final, a qualidade técnica do jogo ficou ainda pior e ocorreram muitas faltas e jogadas duras. O Brasil perdia a maioria das jogadas aéreas e a bola não chegava para Endrick e John Kennedy na frente. O técnico Ramon Menezes promoveu mudanças e sacou o atacante do Palmeiras, mas as alterações não surtiram efeito.

Quase no último lance da partida, a bola foi erguida na área paraguaia e Lucas Fasson cabeceou rente a trave de González, que só observou.

E o técnico, Ramon Menezes, pediu aos atletas para acreditarem que isso é possível. “Eu disse aos jogadores: “não importa como começa, importa como termina”. Só dependemos da gente, temos dois jogos. Respeitamos todos os adversários, mas temos totais condições de fazer dois bons jogos, vencer e se classificar.”

No quadrangular final, as quatro seleções se enfrentam entre si e as duas primeiras garante vaga nas Olimpíadas de Paris.

Ficha técnica

Brasil: Mycael, Khellven (Ronald), Artur Chaves, Lucas Fasson e Rikelme (Gabriel Pec); Bruno Gomes, Andrey, Alexsander e Gabriel Pirani (Marquinhos); John Kennedy e Endrick (Giovane). Técnico: Ramon Menezes.

Paraguai: Ángel Gomez, Alan Nuñez, Ronaldo de Jesus, Gilberto Flores e Rivas (Parzajuk); Peralta, Wilder Ferreira, Diego Gómez, Leguizamón (Fernando Román); Marcelo Fernández (Alexis Cantero) e Marcelo Pérez (Fernando Cardoso). Técnico: Carlos Jara Saguier.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/endrick-erra-penalti-brasil-perde-do-paraguai-e-se-complica-no-pre-olimpico/

Endrick erra pênalti, Brasil perde para o Paraguai e se complica no Pré-Olímpico

2024-02-05