Geral Enem 2023: veja os temas que não serão cobrados na redação

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2023

Sites e perfis nas redes sociais costumam fazer apostas de temas que podem ser cobrados na redação do exame. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Todos os anos, a poucos meses do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), pipocam em sites e nas redes sociais apostas de temas que podem ser cobrados na redação do exame. Acredite: em edições passadas teve até candidato dizendo previu o tema em sonho. Verdade seja dita, é bem difícil acertar com exatidão qual será a tão temida frase-tema estampada no caderno de questões. Afinal, existe um universo de assuntos que podem ser cobrados. Mas existe uma aposta que é mais fácil e mais certeira de se fazer: a dos temas que, com certeza, não cairão na redação do Enem.

Para fazer essas apostas, é preciso saber um pouco mais sobre a banca que está por trás da elaboração do Enem.

Provas diferentes, redações diferentes: O que acontece é que o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pela elaboração do Enem, também está por trás de outros grandes exames aplicados no Brasil todo. Um exemplo é o Encceja, que confere certificação a jovens e adultos que não concluíram os estudos no tempo adequado.

Para completar, além do Enem regular, o Inep também elabora uma segunda versão do exame todos os anos: o Enem PPL, para pessoas privadas de liberdade. Essa mesma prova também serve para quem, por alguma razão, não conseguiu fazer o exame na primeira data e tem direito à reaplicação.

Tanto o Encceja quanto o Enem PPL também contam com propostas de redação – e, até hoje, o Inep nunca cobrou no Enem regular o mesmo tema que já apareceu nas outras duas provas. Por isso, essa é a nossa aposta para os temas que com certeza não aparecerão no Enem 2023: aqueles que já caíram no Encceja e no Enem PPL!

Os temas de redação

O Enem para pessoas privadas de liberdade – que é a mesma prova aplicada na reaplicação – foi criado em 2009. A estrutura dele é exatamente igual a do Enem: dois dias de prova, 180 questões divididas por área do conhecimento e, é claro, uma redação. Confira abaixo os temas já cobrados no Enem PPL nos últimos anos – e já os tire da sua listinha de possíveis temas do Enem 2023:

– A família contemporânea e o que ela representa para a sociedade (2009);

– Ajuda humanitária (2010);

– Cultura e mudança social (2011);

– O grupo fortalece o indivíduo? (2012);

– Cooperativismo como alternativa social (2013);

– O que o fenômeno social dos “rolezinhos” representa? (2014);

– O histórico desafio de se valorizar o professor (2015);

– Alternativas para a diminuição do desperdício de alimentos no Brasil (2016);

– Consequências da busca por padrões de beleza idealizados (2017);

– Formas de organização da sociedade para o enfrentamento de problemas econômicos no Brasil (2008);

– Combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais de informação por crianças (2019);

– A falta de empatia nas relações sociais no Brasil (2020);

– Reconhecimento da contribuição das mulheres nas ciências da saúde no Brasil (2021);

– Medidas para o enfrentamento da recorrência da insegurança alimentar no Brasil (2022). As informações são da revista Abril.

