Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2024

As provas serão realizadas no dia 5 de maio em 220 cidades brasileiras. Foto: Divulgação As provas serão realizadas no dia 5 de maio em 220 cidades brasileiras. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O número de inscritos para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) já passou de 500 mil, informou o governo federal nesta segunda-feira (22).

O chamado “Enem dos concursos” vai preencher 6.640 vagas em 21 órgãos públicos. As provas serão realizadas no dia 5 de maio em 220 cidades brasileiras. No Rio Grande do Sul, as provas serão aplicadas em Bagé, Caxias do Sul, Farroupilha, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santo Ângelo, e Uruguaiana.

As inscrições começaram às 10h da última sexta-feira (19) e vão até 9 de fevereiro pelo endereço cpnu.cesgranrio.org.br/login. No sábado (20), o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) já havia informado que mais de 200 mil pessoas se inscreveram no concurso, somente nas primeiras 24 horas.

Ao todo, a expectativa do governo é receber de 2 milhões a 3 milhões de inscritos. A novidade neste formato unificado é que, pagando uma única taxa de inscrição, os candidatos poderão concorrer a diversas vagas disponíveis no serviço público, desde que dentro de uma mesma área de atuação (o chamado “bloco temático”).

O prazo para pedir a isenção da taxa termina nesta sexta-feira (26). O valor é de R$ 90 para cargos de nível superior e de R$ 60 para nível médio.

O processo seletivo tem oportunidades para profissionais graduados em diversas áreas de conhecimento e para pessoas que possuem ensino médio completo. Os salários iniciais variam de R$ 3.741,84 a R$ 22.921,70.

