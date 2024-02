Brasil “Enem dos concursos” tem 2,65 milhões de inscritos para as 6,6 mil vagas

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2024

As provas serão em maio. (Foto: Reprodução)

O “Enem dos Concursos”, como é conhecido Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), alcançou 2,65 milhões de candidatos. O balanço foi divulgado nesse sábado (10), pelo Ministério da Gestão, horas depois do encerramento do prazo de inscrições. Nessa semana, o governo divulgou que o concurso tinha se tornado o maior da história do País em número de inscritos, ao atingir 1,7 milhão.

O processo seletivo vai preencher 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal, o que corresponde 220 cidades brasileiras, compreendendo todos os Estados e o DF. O concurso inclui questões objetivas e dissertativas que variam entre os blocos temáticos do concurso. As provas serão aplicadas em 220 cidades no dia 5 de maio.

As inscrições terminaram na sexta-feira. Ainda faltam 1,28 milhão de inscritos pagarem a Guia de Recolhimento da União (GRU), que valida a participação no concurso. O prazo final é o dia 16 de fevereiro.

“Estamos felizes pelo sucesso dessa inovação no serviço público que é o Concurso Nacional Unificado. Boa sorte e bons estudos a todas as pessoas inscritas. Vamos agora construir um serviço público com a cara do Brasil!”, disse a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, em nota.

No “Enem dos concursos”, os candidatos pagam uma única taxa de inscrição e podem concorrer a diversas vagas disponíveis, desde que dentro de uma mesma área de atuação. Há oportunidades para profissionais graduados em diversas áreas de conhecimento e para pessoas que possuem ensino médio completo.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 60 para vagas de nível médio e de R$ 90 para nível superior. O pagamento pode ser realizado até o dia 16 de fevereiro em bancos ou via Pix. Ao todo, 517.468 pessoas receberam isenção da taxa de inscrição do CPNU.

Os salários iniciais variam de R$ 3.741,84 a R$ 22.921,70.

Das 6.640 vagas, 5% serão reservadas para pessoas com deficiência (PCDs) e 20% para pessoas negras. Nos cargos da Funai, 30% das oportunidades serão destinadas para indígenas.

Fique atento ao cronograma do Enem dos Concursos:

– Divulgação dos dados finais de inscrições: 29/02/2024;

– Divulgação dos cartões de confirmação: 29/04/2024;

– Aplicação das provas: 05/05/2024;

– Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redação: 03/06/2024;

– Divulgação final dos resultados: 30/07/2024;

– Início da convocação para posse e cursos de formação: 05/08/2024.

