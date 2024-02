Geral “Enem dos concursos” tem número recorde de inscritos, diz o governo

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O prazo para se inscrever é até esta sexta-feira (9). (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Concurso Público Nacional Unificado, também conhecido como “Enem dos concursos”, é o maior concurso da história do País em número de inscrições, afirma o governo federal. Ele alcançou a marca de 1,7 milhão de inscritos nessa quarta-feira (7), segundo o Ministério da Gestão, responsável pela iniciativa. O prazo para se inscrever é até esta sexta-feira (9).

Antes disso, o concurso com mais inscritos no país era o do Banco do Brasil, realizado em 2021. Na época, 1,6 milhão de pessoas se inscreveram para concorrer a vagas de escriturários.

Para efeito de comparação, o Enem “original”, para estudantes ingressarem em universidades, recebeu 3,9 milhões de inscrições em sua última edição, um aumento de 13,1% em relação a 2022. Na Fuvest, foram 110 mil inscritos e, na Unesp, 67 mil.

Com o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), que vai ter sua primeira edição neste ano, os candidatos poderão concorrer a várias vagas abertas no serviço público, fazendo uma única prova e pagando somente uma taxa de inscrição.

O objetivo, segundo o Ministério da Gestão, é promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos da administração pública federal.

Estão abertas 6.640 oportunidades, de nível médio e superior, vinculadas a 21 órgãos federais. Os aprovados irão atuar em cidades espalhadas por todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

Há cargos que exigem formações específicas e outros que estão disponíveis para candidatos graduados em qualquer área de conhecimento. Os salários iniciais vão até R$ 22,9 mil.

Além disso, do total de vagas de cada cargo, 5% serão reservadas para pessoas com deficiência (PCDs) e 20% para pessoas negras. Na Funai, 30% das oportunidades serão destinadas para indígenas.

As provas serão realizadas no dia 5 de maio em 220 cidades brasileiras. Com isso, 94% dos brasileiros estão a até 100 km de um local de prova, afirma a ministra Esther Dweck.

Cronograma

– Inscrições: até 09/02/2024;

– Divulgação dos dados finais de inscrições: 29/02/2024;

– Divulgação dos cartões de confirmação: 29/04/2024;

– Aplicação das provas: 05/05/2024;

– Divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redação: 03/06/2024;

– Divulgação final dos resultados: 30/07/2024;

– Início da convocação para posse e cursos de formação: 05/08/2024. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/enem-dos-concursos-tem-numero-recorde-de-inscritos-diz-o-governo/

“Enem dos concursos” tem número recorde de inscritos, diz o governo

2024-02-07