Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2024

Processo será conduzido por cinco pessoas que integram a Comissão de Heteroidentificação. (Foto: Reprodução)

O Concurso Público Nacional Unificado (CNU), também chamado de “Enem dos Concursos”, terá bancas de heteroidentificação filmadas para evitar fraudes em cotas raciais. A medida está prevista nos editais do CNU, divulgados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

A seleção vai preencher 6.640 vagas em 21 órgãos federais, divididas em oito blocos temáticos (áreas de atuação). As cotas serão distribuídas da seguinte maneira:

– 20% para negros;

– 5% para pessoas com deficiência;

– 30% para indígenas, mas apenas nas carreiras da Funai.

Aferição presencial

Após as etapas de qualificação técnica e antes da homologação dos resultados finais do concurso, os candidatos que se declararem negros serão convocados para a aferição presencial da autodeclaração. São avaliados critérios fenotípicos, como cor da pele, cabelo e traços.

O processo será conduzido por cinco pessoas que integram a Comissão de Heteroidentificação. Os membros não terão nomes identificados, mas seus currículos serão divulgados na página do CNU.

Segundo o Ministério da Gestão, o processo será filmado pela Fundação Cesgranrio. O candidato que se recusar a realizar a filmagem do procedimento será eliminado do Concurso Público Nacional Unificado.

O candidato que não tiver autodeclaração confirmada pela banca de heteroidentificação concorrerá automaticamente às vagas destinadas à ampla concorrência, caso possua pontuação suficiente para prosseguir nas demais fases.

Candidatos que quiserem apresentar recursos sobre a banca terão os pedidos analisados por um Comitê Racial, designado pela Fundação Cesgranrio e composto por membros diferentes dos que compõem a banca de heteroidentificação. Nesses casos, a filmagem do procedimento será considerada.

Enem dos concursos

O edital do “Enem dos concursos” foi publicado em 10 de janeiro. São 6.640 vagas para diversas áreas distribuídas em 21 órgãos. São contemplados os participantes de níveis médio, técnico e superior. A remuneração inicial dos novos servidores pode superar os R$ 22,5 mil.

O grande diferencial deste concurso é que o interessado poderá se inscrever em mais de uma vaga, desde que dentro do mesmo bloco temático. No momento da inscrição, o candidato faz a escolha pelas carreiras, que estarão divididas em oito blocos temáticos. Cada bloco reúne as carreiras que possuem semelhanças entre si.

Para se inscrever no Concurso Unificado é preciso ter conta no portal Gov.br. De lá, o candidato é direcionado para a página da Fundação Cesgranrio, a banca responsável pela organização do certame.

2024-02-04