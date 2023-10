Brasil Enem é marcado por reclamações: estudantes têm criticado locais de prova muito distantes de casa. Primeira etapa será no domingo que vem

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2023

As provas do Enem serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Depois de reclamações de candidatos inscritos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano quanto à distância entre seus endereços e o local em que a prova será aplicada, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame, informou em nota que “está analisando a definição dos locais das provas realizada pelo Cebraspe, instituição vencedora do processo licitatório para aplicação do Enem em 2023”.

O Inep informou ainda que “adotará as medidas necessárias para que todos os participantes inscritos façam as provas desta edição de acordo com as previsões estabelecidas nos normativos que regulam a aplicação do exame”. Neste ano, mais de 3,9 milhões de pessoas estão inscritas no exame.

A divulgação dos locais de prova gerou uma avalanche de reclamações nas redes sociais, mas o Inep informou que não é possível pedir a troca do lugar da prova, em nenhuma circunstância. Ainda de acordo com os organizadores da prova, “caso todas as informações tenham sido declaradas corretamente” pelo candidato, o local de prova deve ficar, no máximo, a 30km da residência, quando o município de prova do participante for o mesmo que seu município de residência.

Nas redes sociais, os candidatos têm reclamado demais de terem sido alocados em distâcias muito longas. Em alguns casos, acima de 30km dentro da mesma cidade. Uma estudante de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, desistiu de fazer o Enem 2023 quando viu que foi alocada para fazer a prova em uma escola do Méier, na Zona Norte do Rio. São mais de 280 quilômetros de distância entre os dois locais, uma viagem de quatro horas de carro.

Gil do Vigor, economista e participante do Big Brother Brasil 21, comentou, em suas redes sociais, sobre a divulgação dos locais de prova e aconselhou: “O site tá um tiquinho instável mas não desistam! Já façam o cálculo da distância do seu local de prova com o local que você mora e coloquem bastante tempo de sobra pra não atrasar, pelo amor de Deus, visse!”

Dias 5 e 12

O exame ocorre nos dias 5 e 12 de novembro. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h nos dois dias. As provas começam às 13h30, e terminam, no primeiro, dia, às 19h, e no segundo, às 18h30. O horário de referência é o de Brasília, então é preciso calcular a hora nos outros fusos do país.

O exame terá quatro provas objetivas –cada uma com 45 questões– e uma redação. Para levar o caderno para casa, é preciso sair nos últimos 30 minutos de prova.

No primeiro dia, serão aplicadas as provas de Linguagens –que inclui português ou espanhol de acordo com a inscrição do candidato, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e a redação.

No segundo, os candidatos fazem as de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

