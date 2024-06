Camilo reforçou que a pasta está acompanhando de perto a reconstrução das escolas afetadas pela catástrofe climática e que tenta viabilizar a reabertura dos espaços o mais rápido possível.

O ministro voltou a afirmar que não havia motivo para a greve nas universidades porque o governo federal sempre esteve aberto para negociação. A paralisação já dura quase 60 dias.

“Eu quero dizer e vou repetir o meu posicionamento pessoal. Acho que não havia motivo para essa greve. Depois de anos sem reajuste, o governo federal deu um reajuste quase o dobro da inflação no ano passado, em 2023, reabriu todas as mesas de negociação com as categorias e passamos o processo de avaliação. Esse governo reconhece o papel dos servidores públicos federais e a luta justa e defesa das melhorias.”

Nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que “não há muita razão” para a greve na educação estar “durando o tempo que está durando”.

“Eu acho que nesse caso da educação, se vocês analisarem no conjunto da obra, vão perceber que não há muita razão para essa greve estar durando o que está durando. Porque quem está perdendo não é o Lula, não é o reitor, quem está perdendo é o Brasil e os estudantes brasileiros.”

Lula insinuou que era preciso que dirigentes sindicais tenham “coragem” para de tomar decisões e determinar o fim das paralisações.

“Essa questão da greve. A greve tem um tempo para começar e um tempo para terminar. A única coisa que não se pode permitir é que uma greve termine por inanição. A única coisa que não pode acontecer… porque se ela terminar as pessoas ficam desmoralizadas. Então dirigente sindical ele tem que ter coragem de propor e tem que ter coragem de negociar. Ele tem que ter coragem de tomar decisões que muitas vezes não é o tudo ou nada que ele apregoa.”

Em seguida, Lula afirmou que não é por conta de “2%, 3% e 4%” que continua uma greve por tempo indeterminado. Os docentes querem que haja recomposição salarial já em 2024, o que o governo federal afirma não ser possível.