Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2024

Entre as edições de 2009 e 2016 do Enem, os participantes puderam usar suas notas para a conclusão do ensino médio. Foto: ABr Entre as edições de 2009 e 2016 do Enem, os participantes puderam usar suas notas para a conclusão do ensino médio. (Foto: ABr) Foto: ABr

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vai voltar a certificar, a partir de 2025, a conclusão do Ensino Médio para estudantes maiores de 18 anos. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana. Entre as edições de 2009 e 2016 do Enem, os participantes puderam usar suas notas para conseguir certificado de conclusão do ensino médio.

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) é atualmente responsável por essa função. Segundo o ministro, a ideia é de que no ano que vem tanto o Enem quanto o Encceja possam fornecer os certificados de conclusão do Ensino Médio.

“Nesse primeiro momento que o Inep vai fazer toda a avaliação é garantir que o atual Encceja continue dando oportunidade para os jovens fazerem a certificação mas também o Enem passar a fazer a certificação”, explicou Camilo Santana.

Os dados do segundo dia do Enem foram apresentados pelo ministro da Educação e pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palácios, em entrevista coletiva. De acordo com o ministro, o Inep será responsável pela medida. O objetivo é garantir maior acessibilidade a quem desejam obter o certificado, já que o Enem conta com um número de locais de prova maior do que o Encceja.

“Claro que o Inep vai se debruçar sobre ela e apresentar a melhor proposta. O objetivo disso é que (o Enem) garante o acesso maior aos jovens, o maior número de locais de aplicação de prova, porque o Enem tem um número de locais muito maior”, completou.

A edição do ano que vem deve contar com outra novidade. O Inep também vai estudar medidas para que o Enem também possa substituir a prova do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) para alunos do terceiro ano do ensino médio a partir de 2025.

“Isso tem sido uma discussão que a gente tem tido com as redes estaduais, e muitas vezes os alunos do terceiro ano do ensino médio prioriza o Enem em relação ao Saeb, e a gente está estudando a possibilidade para que prova do Enem já sirva como uma prova do Saeb para o aluno do terceiro ano do ensino médio”, disse o ministro Camilo Santana.

Reaplicação do Enem

Os inscritos no Enem deste ano, que faltaram a um ou aos dois dias do certame, por problemas logísticos ou por doenças previstas no edital do exame, podem solicitar a reaplicação dos testes até 23h59 de sexta-feira (15). As novas provas estão agendadas para os dias 10 e 11 de dezembro para candidatos que tiverem seus pedidos aprovados. O Inep, responsável pela coordenação do Enem, informa que esta será a única reaplicação do exame em 2024.

Conforme previsto no edital, o pedido do candidato prejudicado e o envio do documento comprobatório não garantem a reaplicação da prova. Somente a aprovação pelo Inep do documento enviado garante a participação na reaplicação do exame.

O inscrito deverá fazer a solicitação de reaplicação da prova relativa somente ao dia em que faltou e que tenha justificativa. O pedido de reaplicação do exame deverá ser feito na página do participante do Inep, entre 11 de novembro e 15 de novembro.

A ausência deverá ser justificada por meio do envio de um documento legível, em língua portuguesa, que comprove a condição que motivou a solicitação de reaplicação. Somente a partir do envio do documento, o pedido começará a ser analisado, individualmente, pelo Inep.

Em caso de problemas de saúde, é preciso incluir atestado médico com assinatura e identificação do profissional de saúde, com respectivo registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), além do código da Classificação Internacional de Doença (CID 10) de uma das doenças previstas em edital

