Por Redação O Sul | 26 de março de 2020

A mulher, de 34 anos, trabalhava no Hospital San Gerardo, em Monza Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A enfermeira Daniela Trezzi, 34 anos, cometeu suicídio na Itália após receber diagnóstico do novo coronavírus. Segundo a Fnopi (Federação Nacional de Enfermeiros da Itália), ela temia contaminar outros pacientes e trabalhava sob forte estresse.

Daniela atuava no setor de cuidados intensivos do Hospital San Gerardo, em Monza, perto de Milão, em uma das regiões mais afetadas pela pandemia no país europeu.

Ela estava afastada, em casa, desde o dia 10 de março, depois que foi diagnosticada com a Covid-19, segundo a federação.

A entidade ressaltou que os enfermeiros italianos passam por um forte estresse, por medo de infectar as outras pessoas ao lidar diariamente com pacientes contaminados, e também pelo excesso de trabalho.

“Esse terrível episódio, infelizmente, não é o primeiro desde o início da emergência com a Covid-19. Um caso semelhante ocorreu há uma semana em Veneza”, aponta a Fnopi.

A Itália é o país que registra mais mortes por coronavírus no mundo: 7,5 mil. O país tem cerca de 75 mil casos confirmados da doença.

