A informação foi dada pela própria enfermeira. A Santa Casa disse apenas que “já tomou todas as medidas cabíveis relacionadas ao assunto e que não mais se manifestará sobre o ocorrido”.

As publicações que motivaram a polêmica foram feitas por Nathanna na última sexta-feira (22) em seu perfil, que estava público. Em um dos vídeos, ela mostra um comprovante de vacinação e desdenha do imunizante. “Tomei por conta que eu quero viajar, não para me sentir mais segura. Porque uma vacina que dá 50% de segurança para mim não é uma vacina. Tomei foi água”, disse no vídeo. Uma outra gravação, também feita por ela, mostra a enfermeira sem máscara dentro do hospital.

Nathanna foi imunizada no dia 19 porque atuava na linha de frente do combate ao coronavírus e, por isso, pertencia ao público-alvo dentro dos grupos prioritários já definidos.

O caso levou o Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Vitória e o Conselho Regional de Enfermagem (Coren-ES) a abrirem uma investigação sobre a postura da profissional. A atuação dos órgãos será acompanhada pelo Ministério Público do Estado (MP-ES).

A vacina que Nathanna tomou é a CoronaVac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.

“Liberdade de expressão”