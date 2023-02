Mundo Enfermeiras seguram incubadoras e protegem bebês em hospital turco durante terremoto

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2023

Enfermeiras são de uma unidade neonatal de Gaziantepe, na Turquia. (Foto: Reprodução de vídeo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Imagens do dia 6 de fevereiro mostram enfermeiras de uma unidade neonatal de Gaziantepe, na Turquia, correndo para tentar estabilizar as incubadoras e proteger os bebês do terremoto que assolou o país. Mais de 33 mil pessoas haviam morrido na Turquia e na Síria, após o desastre natural que já é considerado o sétimo mais letal deste século.

O terremoto teve magnitude 7,8 e foi sucedido por mais de cem tremores secundários. A tragédia supera o terremoto e o tsunami que abalaram o Japão em 2011.

Nesse sábado (11), o vice-presidente turco Fuat Oktay informou que 67 pessoas foram retiradas dos escombros na última 24 horas no país. Segundo ele, cerca de 80 mil estão recebendo atendimento hospitalar e 1,5 milhão estão desabrigadas.

No sul da Turquia, região do país mais atingida, 31 mil equipes de resgate esforçam-se para resgatar sobreviventes, enquanto o número de feridos passa de 60 mil.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) calcula que 23 milhões de pessoas estejam “potencialmente expostas”. Dessas, 5 milhões estariam em situação de vulnerabilidade. A organização calcula que o número de mortos deve aumentar significativamente pela quantidade de prédios danificados, e diz que número pode chegar a 40 mil.

Até agora, estas são as principais informações sobre o terremoto:

– O terremoto ocorreu na madrugada de segunda-feira (6) no povoado de Kahramanmaras, no sudoeste da Turquia, perto da fronteira com a Síria.

– Cerca de 1.500 réplicas foram registradas após o primeiro tremor.

– Milhares ainda estão desaparecidos, e mais de 70 mil ficaram feridos.

– Mais de 70 países enviaram ajuda humanitária e equipes de resgate, que já chegaram aos dois países – a primeira equipe do Brasil embarcou nesta quinta.

– O governo turco declarou estado de emergência por três meses em dez cidades.

– O tremor durou cerca de um minuto e meio e teve um raio de alcance de 250 quilômetros, atingindo centenas de municípios.

– O epicentro ocorreu a 10 quilômetros da superfície – profundidade considerada muito baixa e que explica, em parte, os efeitos devastadores.

– O tremor também foi sentido em Israel, no Iraque, no Chipre e no Líbano. Não há registro de vítimas nesses países.

– Foi o pior terremoto desde 1939 na região, muito propensa ao fenômeno por ser uma área de encontro de placas tectônicas.

