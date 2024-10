Economia “Enquanto as contas públicas estiverem fora do lugar, o Brasil terá juro astronômico”, diz Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Fraga afirmou também que é “muito difícil” Brasil se desenvolver plenamente com taxas de juros atuais. (Foto: Bel Pedrosa/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente do Banco Central (BC) Armínio Fraga firmou durante o evento Bloomberg New Economy at B20, na última quarta-feira (23), que enquanto as finanças públicas do Brasil estiverem “fora do lugar” as taxas de juros no país estarão em patamares “astronômicos”.

“O fiscal é componente importante. Com frequência, quando se discute este assunto, se fala da relação com dívida e taxas de juros. Essa é uma relação correta”, disse a jornalistas.

“Neste ponto, o Brasil já deveria ter entendido que responsabilidade fiscal. Enquanto o Brasil tiver as finanças públicas fora do lugar, estaremos com taxas de juros astronômicas”.

Na sequência, o ex-banqueiro central afirmou que é “muito difícil” o Brasil se desenvolver plenamente com as taxas de juros atuais. A Selic real, aquela que desconta a inflação, ficou em 7,33% em setembro de 2024.

Na visão de Fraga, no entanto, a problemática não é somente a relação entre receitas e gastos, mas também a qualidade desta despesa. O economista questionou as prioridades do orçamento público e mencionou o tamanho dos gastos com previdência, folha de pagamentos e subsídios fiscais.

Antes, em painel no evento realizado em São Paulo, Armínio Fraga havia indicado que o Brasil vive há 43 anos com crescimento aquém de seu potencial e pediu que o país “aprenda com seus erros”.

País ocidental

Fraga, sócio-fundador da Gávea Investimento, disse também que o Brasil precisa se posicionar como um “país ocidental”.

“Penso que temos que ter muito claro em nossa mente que somos um país ocidental”, afirmou em sua participação durante o evento promovido. “A economia do novo populismo”.

Depois, em entrevista a jornalistas, perguntando sobre o porquê de o Brasil ter um posicionamento como país ocidental, Fraga disse: “Tem a ver com nossa identidade, nossos valores. O Brasil é ocidental, desde sua origem. Em um mundo tão dividido, quando a gente pensa na qualidade da nossa democracia, nos direitos humanos, fica muito claro onde o Brasil tem que estar”, disse.

Em seu discurso feito remotamente na cúpula de líderes do Brics, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou, referindo-se às mudanças climáticas, que “não há dúvidas de que a maior responsabilidade recai sobre os países ricos, cujo histórico de emissões culminou na crise climática que nos aflige hoje”, declarou o petista.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/enquanto-as-contas-publicas-estiverem-fora-do-lugar-o-brasil-tera-juro-astronomico-diz-arminio-fraga-ex-presidente-do-banco-central/

“Enquanto as contas públicas estiverem fora do lugar, o Brasil terá juro astronômico”, diz Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central

2024-10-25