Saúde Entenda a relação entre uso de anabolizantes e complicações na cirurgia plástica

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











O uso de anabolizantes impacta diretamente a composição corporal, o que pode alterar os resultados de procedimentos cirúrgicos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A ex-BBB Gizelly Bicalho voltou a comentar sobre sua aparência nas redes sociais, abordando de forma transparente os procedimentos estéticos aos quais já se submeteu. Ela afirmou que os resultados que apresenta hoje não são apenas fruto de dieta e treino, mas também do uso de anabolizantes e cirurgias plásticas.

Em um dos relatos, Gizelly contou ter enfrentado uma complicação após o uso de hormônios com fins estéticos, que afetou diretamente uma das próteses de silicone nos seios. “Usei GH e stano (esteroides anabolizantes). Fiz uma cirurgia plástica que não deu certo e meu peito ficou assim”, disse, ao mostrar uma imagem da deformidade. “Fiquei proibida de fazer qualquer atividade física por oito meses”, completou.

Segundo o cirurgião plástico Carlos Manfrim, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o uso de anabolizantes impacta diretamente a composição corporal, o que pode alterar os resultados de procedimentos cirúrgicos.

“Eles tendem a reduzir a quantidade de gordura e aumentar a massa muscular. Há estudos que mostram que, mesmo sem atividade física, o uso desses compostos pode promover ganho muscular. Essa mudança corporal pode influenciar tanto positivamente quanto negativamente os efeitos de uma cirurgia”, explica.

De acordo com o médico, muitas complicações envolvem justamente a perda de gordura corporal.

“Quando a prótese mamária está posicionada acima do músculo e há atrofia do tecido por conta da perda de gordura, ela pode ficar muito próxima da pele. Isso pode causar deformidades conhecidas como rippling, quando a superfície da mama apresenta ondulações, como se a prótese estivesse coberta por um lençol enrugado”, detalha.

A região mamária, inclusive, é uma das mais afetadas pela mudança drástica de composição corporal. “A mama é formada por tecido glandular e gordura. Estima-se que, a cada quilo perdido, cerca de 30 gramas de gordura mamária também se percam. Isso altera a estrutura do seio, que pode ceder e apresentar flacidez”, afirma Manfrim.

“Estamos falando de perdas expressivas de gordura, quando uma pessoa sai de 20% para 6% ou 7% de gordura corporal, por exemplo, o corpo muda completamente”, acrescenta. Apesar dos riscos, o especialista destaca que há alternativas para corrigir deformidades. Em casos como o relatado por Gizelly, pode ser necessária uma nova cirurgia para reposicionar a prótese.

“Quando a prótese fica muito superficial, é possível retirá-la e colocá-la abaixo do músculo. Desenvolvemos uma técnica chamada HC BRA, que utiliza parte da cápsula protética para estruturar melhor a mama e ajustar a pele. Trata-se de uma mastopexia com troca de plano, que garante maior cobertura da prótese e corrige os ripplings”, finaliza. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/entenda-a-relacao-entre-uso-de-anabolizantes-e-complicacoes-na-cirurgia-plastica/

Entenda a relação entre uso de anabolizantes e complicações na cirurgia plástica

2025-08-09