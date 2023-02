Mundo Entenda as consequências da guerra na Ucrânia para o Brasil

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2023

A guerra elevou os preços dos combustíveis e da energia. (Foto: Rovena Rosa/ABr)

Um ano atrás, a Rússia invadiu a Ucrânia, dando início a uma guerra cujos efeitos geopolíticos e econômicos são sentidos não só na Europa, mas também em países sem qualquer relação direta com o conflito, como o Brasil. Os primeiros efeitos que surgiram para nós, logo após o início da guerra, foram econômicos.

A guerra elevou os preços dos combustíveis e da energia – a Rússia, afinal, é o maior exportador mundial de gás natural e o segundo maior exportador de petróleo.

O barril de petróleo logo passou de US$ 100 (R$ 510), para alcançar o pico de US$ 130 (R$ 670), o que se refletiu também na elevação dos preços dos combustíveis, pressionando, assim, a inflação em todo o mundo, inclusive no Brasil.

No outro lado, a alta internacional do petróleo ao longo de 2022 elevou os lucros das empresas petrolíferas, entre elas a Petrobras, que, assim como outras petrolíferas, registrou lucros exorbitantes: R$ 145 bilhões nos três primeiros trimestres do ano passado, quase o dobro do mesmo período de 2021.

Esse valor extraordinário fez com que a política de preços para os combustíveis praticada pela estatal se tornasse um dos temas da campanha eleitoral do ano passado.

Num cenário que já era de crescimento baixo e inflação alta, a elevação nos preços dos combustíveis contribuiu para um aumento ainda maior da taxa de juros pelo Banco Central. A autoridade monetária, que já vinha subindo a taxa básica de juros desde março de 2021, elevou-a para 13,75% ao ano até o fim de 2022.

E é nesse patamar que ela está atualmente, sob críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para quem juros altos, aliados a uma meta de inflação baixa, dificultam o crescimento econômico.

Mas muitos economistas afirmam que a atuação do Banco Central foi decisiva para controlar a inflação no Brasil, que fechou 2022 bem abaixo dos índices vistos em países ricos: 5,79%, o que, ainda assim, é superior à meta de 3% estipulada pelo BC.

Além da elevação dos juros pelo BC, o que contribuiu para conter a inflação brasileira em 2022 foi a isenção de tributos federais para combustíveis e energia, iniciada no governo Jair Bolsonaro e mantida no governo Lula.

Com a isenção, os preços dos combustíveis começaram a cair no Brasil, espantando em parte o temor no início da guerra. Em dezembro, os preços da gasolina e do etanol caíram mais de 25%, e a energia elétrica residencial recuou 19%.

Porém, com a isenção de tributos, o governo está deixando de arrecadar impostos, o que eleva o rombo nas contas públicas, que deverá chegar a R$ 230 bilhões em 2023.

Hidrogênio verde

A restrição à energia russa devido à guerra na Ucrânia acelerou a busca de países europeus por alternativas limpas, e uma delas é o hidrogênio verde, um dos substitutos dos combustíveis fósseis na obtenção de energia limpa. E justamente o Brasil pode se tornar um grande exportador de hidrogênio verde. O tema foi abordado pelo presidente Lula e pelo chanceler federal alemão, Olaf Scholz, na recente visita deste à Brasília.

Trata-se de um mercado ainda incipiente, mas de grande potencial. Um estudo da consultoria alemã Roland Berger estimou que o mercado mundial de hidrogênio verde deverá movimentar mais de 1 trilhão de dólares em venda direta do combustível ou derivados. De acordo com a consultoria alemã, o Brasil irá liderar essa corrida, transformando-se em um grande exportador global. A grande vantagem brasileira é o baixo custo de produção.

Agronegócio

Quem também sentiu os efeitos da guerra na Ucrânia foi o agronegócio brasileiro – efeitos vantajosos e desvantajosos.

Um dos principais nós dos produtores, o custo de produção, explodiu por causa da alta nos preços dos fertilizantes. Os produtores brasileiros nunca gastaram tanto com fertilizantes como em 2022 – para comprar bem menos do que em anos anteriores.

Em 2022, 38 milhões de toneladas custaram quase 25 bilhões de dólares. Um ano antes, 41 milhões de toneladas haviam custado 15 bilhões de dólares. A Confederação Nacional da Agricultura já afirmou que a safra de 2022/23 é a mais cara da história.

A Rússia é um dos grandes fornecedores no mercado mundial de fertilizantes, em especial de potássio, que é extremamente importante para a agricultura do Brasil. O Brasil importa 98% do cloreto de potássio que usa de nações como Rússia, Belarus, Canadá e China.

Mesmo assim, a agropecuária brasileira teve uma contribuição positiva para a balança comercial: o saldo do setor passou de 46,5 bilhões de dólares em 2021 para 65,8 bilhões de dólares em 2022, e a balança comercial brasileira, como um todo, teve superávit de 61,9 bilhões de dólares, pouco acima dos 61,4 bilhões de 2021 – com uma contribuição decisiva justamente do setor agrícola.

A explicação para isso também está na guerra da Ucrânia: os preços das commodities agrícolas, assim como os do petróleo, também dispararam com o início do conflito, elevando os ganhos dos produtores brasileiros.

