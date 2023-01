Tecnologia Entenda o golpe em que criminosos prometem brindes para pegar dados das vítimas

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2023

Pessoas que cometem esse tipo de golpe abordam as vítimas por meios diversos, seja de forma virtual ou presencial. (Foto: Reprodução)

Se alguém te procurar para solicitar dados pessoais na troca de brindes ou presentes, cuidado: a Polícia Civil alerta para o golpe do brinde, crime que vem vitimando goianos. De acordo com a corporação, pessoas que cometem esse tipo de golpe abordam as vítimas por meios diversos, seja de forma virtual ou presencial – veja dicas de como evitar cair no golpe ao final da reportagem.

“Pode ser por intermédio de aplicativos de mensagem ou indo até a casa do cidadão”, explica o delegado Paulo Ludovico.

Segundo a polícia, independente do meio de abordagem, a forma com que o golpe acontece é similar: o suspeito contata a vítima por algum meio, diz que ela foi premiada com algum brinde ou presente e solicita dados pessoais.

A corporação explica que os tipos de brindes ofertados são muitos e podem ser objetos do dia a dia, como perfumes.

Entre os dados que geralmente são solicitados para a aplicação do golpe, estão:

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

Registro Geral (RG);

Telefone pessoal;

Endereço;

Fotos de identificação;

De acordo com a polícia, a partir da solicitação dos dados, a quantidade e possibilidade de crimes a serem cometidos são muitas.

“Após pegar todos esses dados, ele [o suspeito] tira uma foto da pessoa e com isso abre contas bancárias, consegue cartões de crédito, crédito consignado, contrata empréstimos, faz um verdadeiro escarcéu na vida dessa vítima”, complementa o delegado.

Como evitar o golpe?

Para evitar ser mais uma vítima do golpe do brinde, a Polícia Civil dá as seguintes dicas:

Não repasse dados ou fotos pessoais a pessoas desconhecidas;

Não tire fotos em celulares de pessoas desconhecidas ou suspeitas;

Caso for informado que ganhou algum brinde, cheque a informação para saber se o prêmio realmente existe e se quem está ofertando é confiável;

Além disso, o delegado reforça que, caso a pessoa caia no golpe do brinde, procure a delegacia mais próxima e denuncie o crime.

