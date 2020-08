Nesta semana, a atriz Camila Pitanga informou aos seguidores nas redes sociais que ela e a filha testaram positivo para malária. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a atriz estava isolada em uma área da Mata Atlântica no litoral de São Paulo e, depois de apresentar sintomas como febre e calafrios e testar negativo para covid-19, ela e a filha confirmaram a infecção no Hospital das Clínicas da USP.

A publicação da atriz nas redes sociais gerou dúvidas sobre a doença, que é endêmica no Brasil em todos os Estados da Amazônia Legal, mas é incomum nas regiões mais ao sul do País. Apesar de ser conhecida e ter tratamento, essa é uma doença que, em suas formas mais graves, pode levar à morte e não tem vacina para prevenção.

Por isso, veja abaixo as principais informações sobre a doença, como identificá-la, qual é o tratamento e como se proteger.

O que é a malária?

Segundo informações do Ministério da Saúde, a malária é uma “doença infecciosa febril aguda”, ou seja, é uma doença causada por um protozoário que gera quadros de febre bastante intensos. São quatro espécies de protozoários que podem causar malária, todas do gênero Plasmodium: o Plasmodium vivax, P. falciparum, P. malariae e P. ovale, mas, no Brasil os mais predominantes são o P. vivax e o P. falciparum.

“O quadro grave da malária geralmente é conferido por um tipo do Plasmodium. O que tem potencial de letalidade é o P. falciparum, que felizmente não é a maioria. Aqui no Brasil, na região Amazônica, nós temos mais o P. vivax, com 85% dos casos”, explica o infectologista especializado em Medicina do Viajante Gustavo Henrique Johanson, da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein.

Quais são os sintomas da malária?

Em sua fase mais leve, a malária apresenta sinais como: febre alta; calafrios; tremores; suor intenso; dores de cabeça.

Esses sintomas podem ser precedidos de náuseas, vômitos, cansaço constante e falta de apetite. Johanson alerta que, mesmo que você tenha apenas esses sintomas leves, você precisa ir direto a um pronto-atendimento se estiver ou tiver passado por uma região endêmica da doença. “Estando nessa área e tendo um episódio de febre, obrigatoriamente a pessoa tem que procurar assistência médica, seja leve ou grave.”

No Brasil, as áreas endêmicas são todos os Estados da Amazônia Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, assim como a região oeste do Maranhão, a noroeste de Tocantins e a norte do Estado de Mato Grosso). Na região Sudeste, podem acontecer casos de malária natural em áreas de Mata Atlântica e, mais ao sul, no Vale do Rio Paraná.

Em casos mais graves de malária, o paciente pode sentir: fraqueza; alteração de consciência; hiperventilação; convulsões; queda de pressão ou até choque; hemorragias em casos ainda mais graves.

A evolução mais grave da doença tem maiores de chances de acontecer em pessoas infectadas pela primeira vez, crianças e gestantes, principalmente se for causada pelo P. falciparum.

Como acontece a transmissão da malária?

Diferente de viroses, como a gripe, que podem ser transmitidas pela saliva, pelo espirro ou tosse, a malária só pode ser transmitida se uma pessoa entrar em contato com o sangue de alguém contaminado. Na natureza, isso só é possível se a pessoa for picada por mosquitos do gênero Anopheles, também conhecidos como anofelinos.

Existe vacina contra a malária?

“Existem vacinas experimentais, mas não há nenhuma de uso populacional” afirma Johanson. Segundo ele, a única forma de ter alguma imunidade contra a malária é se a pessoa contrair a doença e for curada. No entanto, essa proteção ainda não é totalmente garantida.