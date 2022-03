Saúde Entenda o que é afasia, condição que acomete o ator Bruce Willis

Por Redação O Sul | 30 de março de 2022

O comprometimento ocorre após um dano cerebral, como um AVC ou um traumatismo cranioencefálico. (Foto: Reprodução)

A família de Bruce Willis anunciou nesta quarta-feira (30) que o ator de 67 anos vai se aposentar da atuação após um diagnóstico de afasia, um distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação.

A afasia é o nome dado a toda e qualquer alteração de linguagem, afetando as seguintes funções: Capacidade de falar ou se expressar verbalmente; Compreensão da linguagem verbal; Compreensão da linguagem escrita (leitura); Capacidade de escrever.

Segundo a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBF), esse comprometimento ocorre após um dano cerebral. A causa mais comum é o AVC, mas também pode ocorrer após um traumatismo cranioencefálico (TCE), tumor cerebral, aneurisma, infecções cerebrais e alguns tipos de demência.

“As características mais comuns apresentadas por quem tem afasia, são: dificuldade de selecionar palavras dentro da sua narrativa, de expressar o que deseja, compreender o que é dito, ler e escrever, realizar alguns gestos”, alerta a SBF.

De acordo com o hospital Albert Einstein, existem tipos diferentes de afasias: fluentes e não fluentes. As não fluentes prejudicam o discurso e pessoas com esse distúrbio encontram dificuldade para se expressar, omitindo palavras ou usando frases curtas.

Já nas fluentes, os indivíduos podem falar com facilidade e fluência. Eles geralmente se expressam com frases longas e complexas, que muitas vezes não fazem sentido no contexto da conversa.

O diagnóstico é clínico. A partir da constatação dos sinais e sintomas pelo exame clínico surge a necessidade de outros diagnósticos para definir onde está a lesão no cérebro e o que levou a afasia.

Afasia progressiva primária

Por enquanto, a família de Bruce Willis não divulgou o tipo de afasia que foi desenvolvida pelo ator.

“Para os incríveis apoiadores de Bruce, queríamos compartilhar como família que nosso amado Bruce está passando por alguns problemas de saúde e recentemente foi diagnosticado com afasia, o que está afetando suas habilidades cognitivas”, disse a filha do ator, Rumer Willis.

Em agosto de 2021, a promoter Alicinha Cavalcanti morreu da chamada Afasia Progressiva Primária, uma doença demencial mais agressiva que o Alzheimer.

De acordo com Diogo Haddad, neurologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz., existem três subtipos de Afasias Progressivas Primárias: Afasia Progressiva Primária Agramática (APPA), Afasia Progressiva Primária Semântica (APPS) e Afasia Progressiva Primária Logopênica (APPL).

“Todos esses subtipos da APP se manifestam com alterações de linguagem, seja na fala, alteração na comunicação e na verbalização”, afirmou.

Contudo, é necessário atenção para não confundir afasia progressiva primária, que é uma doença, com a afasia em si, que é o nome dado a toda e qualquer alteração de linguagem e pode ser sintoma de outras doenças, como um AVC ou uma lesão neurológica.

