De acordo com a lei, é função do GSI “assistir diretamente o presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente quanto a assuntos militares e de segurança”. O GSI faz a segurança pessoal do presidente, do vice e de seus familiares e também a segurança dos palácios presidenciais e das residências do presidente e do vice.

Em 2015, durante a reforma ministerial promovida pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT), o GSI foi incorporado à Secretaria de Governo. O gabinete foi recriado pelo ex-presidente Michel Temer (MDB) em 2017. Ele assumiu após o impeachment de Dilma no ano anterior, por intermédio de uma medida provisória.