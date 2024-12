Esporte Entenda o que levou à investigação do caso de manipulação envolvendo Bruno Henrique; PF e STJD envolvidos

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2024

Bruno Henrique é investigado por cartão que levou no fim de duelo com o Santos Foto: Espelho Social Bruno Henrique é investigado por cartão que levou no fim de duelo com o Santos. (Foto: Espelho Social) Foto: Espelho Social

O jogador do Flamengo Bruno Henrique vem sendo investigado pela Polícia Federal (PF) e pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público (MP). O motivo? O atleta do rubro-negro teria levado um cartão de propósito em uma partida do Campeonato Brasileiro da Série A de 2023 para beneficiar usuários de casas de apostas esportivas.

Acusação contra Bruno Henrique

O jogo em questão foi disputado entre Flamengo e Santos, com a vitória santista por 2 a 1, pela 31ª rodada do Brasileirão, no dia 1º de novembro. Na ocasião, Bruno Henrique levou o cartão amarelo já nos acréscimos, quando o cronômetro marcava 51 minutos do segundo tempo. Ao reclamar muito, em seguida, ele foi expulso pelo árbitro Rafael Klein.

Três casas de apostas – KTO, Galera.bet e Betano – notaram um aumento significativo em palpites feitos nas odds que indicavam que o atacante levaria um cartão. As empresas informaram à IBIA. As odds para o jogador ser penalizado com um cartão eram de 3.10. Ou seja, se o apostador investisse R$ 1. 000, ficaria com R$ 3.100.

Foi identificado também que o grande volume das apostas nestas odds foi feito na região Belo Horizonte – cidade natal do atleta. As contas foram criadas um dia antes de a partida acontecer. As pessoas que apostaram seriam amigos e familiares de Bruno Henrique.

Na oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) analisou e entendeu que o lance do cartão do atleta do Flamengo não era passível de uma punição maior.

“Em análise desportiva do lance, a Procuradoria constatou que os fatos observados se coadunam com a realidade razoável da prática do futebol, considerando, notadamente, a ação do atleta no fato assinalado como falta, a intensidade da jogada, a reação do jogador após a marcação da infração e o minuto da partida em que a disputa de bola ocorreu. Entendeu-se que, na ótica desportiva, os fatos são compatíveis com os parâmetros usuais. A Procuradoria considerou que o alerta não apontou nenhum indício de proveito econômico do atleta, uma vez que os eventuais lucros das apostas reportados no alerta seriam ínfimos, quando comparados ao salário mensal do jogador”, diz a nota emitida pelo STJD.

E agora, como fica?

Como Bruno Henrique não foi denunciado, nem indiciado, apenas investigado, ele pode continuar trabalhando normalmente. A Polícia Federal recolheu diversos materiais, como telefones, computadores, entre outras coisas, para o trabalho de perícia. Até o fechamento deste texto, não havia prazo para os resultados dos exames saírem. Após isto, será a vez de os investigados serem ouvidos pelos agentes.

Se ficar comprovado que Bruno Henrique levou o cartão de propósito para fazer a manipulação da aposta, ele poderá ser condenado a uma pena de reclusão de dois a seis anos, de acordo com a Lei Geral do Esporte. Além disso, o jogador também terá que pagar uma multa de até R$ 100 mil. Desportivamente, ele ficaria suspenso por 720 dias.

