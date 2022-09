Economia Entenda o que vai ser o FGTS Consignado do governo federal

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2022

No consignado, na hora de pagar as parcelas, a quantia é descontada diretamente de algum tipo de renda. (Foto: Pixabay)

Diversas famílias estão enfrentando dificuldades financeiras por conta da crise em que o país se encontra. Muitas delas acham resolução buscando empréstimos em instituições financeiras.

Uma das modalidades é o empréstimo consignado. Esse tipo de crédito funciona de uma maneira simples. O cliente solicita o valor e a hora de pagar as parcelas, têm a quantia descontada diretamente de algum tipo de renda.

O Governo Federal está buscando uma forma de utilizar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) como base de empréstimo consignado. O objetivo é auxiliar os cidadãos a conseguir financiar casas populares.

A informação chegou ao conhecimento da população através da imprensa no último dia sete. O objetivo é que essas pessoas possam indicar o saldo como uma forma de garantia no momento da entrada do programa Minha Casa Verde e Amarela.

O FGTS Futuro, como ficou conhecido, funcionará como uma previsão dos valores recebidos no caso de continuar empregado. Dessa forma, será considerado não o saldo atual, mas sim o que estará disponível em um futuro próximo. Sendo assim, o Governo tem como objetivo apresentar a ideia antes mesmo da ocorrência das eleições presidenciais.

Porém, é necessário destacar que mesmo após a apresentação da proposta, é possível que ainda demore um pouco até que a novidade entre em prática. Isso porque ainda será necessário obter a aprovação do Conselho Curador do FGTS.

Depois desse momento, ainda é possível que haja 120 dias até que os bancos estejam prontos para oferecer a modalidade. Por esses motivos, é importante que os interessados tenham paciência, pois, caso aprovada, a iniciativa deve estar disponível apenas em 2023.

Veja como funciona

Como já comentado, a ideia do governo é oferecer a oportunidade que o programa Minha Casa Verde e Amarela utilize o FGTS Futuro como cálculo. Assim, o sistema poderia calcular quanto a pessoa teria no Fundo caso permanecesse trabalhando.

Se a iniciativa for aceita, os valores do FGTS ficarão automaticamente bloqueados, para que assim possam servir de garantia para a quitação do determinado empréstimo. Com essa possibilidade de uso do novo programa, o Ministério acredita que poderá elevar os financiamentos do programa social em até 80 mil unidades durante os primeiros 12 meses.

Contudo, os membros do Ministério comentam que tudo dependerá do que será decidido pelo Conselho Curador sobre o documento. Sendo apenas através dele que o Governo poderá traçar algum tipo de panorama mais fiel e projeções mais específicas.

