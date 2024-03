Geral Entenda os processos judiciais que podem afetar a candidatura de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2024

Ao todo, são 4 processos criminais contra Trump na Justiça dos Estados Unidos. (Foto: Reprodução)

A candidatura do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump pode ser cancelada nas eleições deste ano? Trump pode ficar de fora das cédulas de votação em alguns estados americanos?

Entenda quais são os processos que Trump está enfrentando e como isso pode afetar a candidatura dele nas eleições em novembro. Ao todo, são 4 processos criminais contra Trump na Justiça dos Estados Unidos. O principal deles é sobre uma tentativa de fraude nas eleições de 2020 e ataque ao Capitólio.

A estratégia da defesa de Trump é tentar postergar o julgamento para depois da eleição em novembro.

O ex-presidente Donald Trump foi acusado de conspirar para mudar o resultado da eleição de 2020. A investigação se concentrou nas ações dele do dia da votação até a invasão do Capitólio por seus apoiadores.

Naquele período, Trump passou semanas insistindo de forma mentirosa que era ele quem tinha vencido, não Joe Biden. O julgamento do caso tinha sido marcado para março deste ano, mas foi adiado sem nova data.

Os advogados de Trump defendem que ele tenha imunidade legal, porque era presidente na época das acusações. Isso significaria que ele não poderia ser processado criminalmente.

A Corte de Apelações de Washington rejeitou o pedido; e a defesa de Trump recorreu à Suprema Corte dos EUA em fevereiro. O julgamento do caso está suspenso até que haja uma resposta sobre essa questão.

Enquanto isso, diversos grupos entraram na Justiça dos EUA ou com requerimentos a secretários de Estado para que Trump seja impedido de participar das eleições. Em dezembro de 2023, os estados do Colorado e do Maine decidiram que Trump não pode concorrer à presidência.

A justificativa para as duas decisões é a mesma: Trump teria se envolvido em uma insurreição quando era presidente, e há um artigo da Constituição dos EUA que impede que pessoas que ocupam cargos públicos se envolvam em insurreições e depois sejam nomeadas novamente.

No entanto, nenhuma das decisões é definitiva. Elas também serão julgadas pela Suprema Corte. Há ainda ações semelhantes em mais de 10 estados, e existe uma expectativa de que a instância máxima da Justiça do país não demore a se pronunciar.

Na prática, a questão que os juízes da Suprema Corte terão que decidir é se Trump poderá se candidatar ou não nas eleições de 2024 mesmo depois do ataque ao prédio do Congresso dos EUA, em 6 de janeiro de 2021. As informações são do portal de notícias G1.

2024-02-29