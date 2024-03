Geral Algemado, brasileiro foge da polícia nos Estados Unidos e é recapturado após megaoperação

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2024

O brasileiro Victor De Moura Pereira, 20 anos, foi recapturado pela polícia de Massachusetts após escapar da custódia. (Foto: Reprodução)

Mesmo algemado, um brasileiro de 20 anos conseguiu escapar de uma viatura da polícia do Estado americano de Massachusetts, na última segunda-feira (26). Victor de Moura Pereira foi recapturado após cerca de uma hora de perseguição que envolveu helicóptero, drones e cães farejadores.

Pereira estava sob custódia desde o último domingo (25) e aproveitou uma falha no design do veículo de transporte de presos para escapar. A fuga ocorreu no momento em que o carro ficou retido devido a obras na via.

Denúncia

As buscas só encerraram depois que autoridades do condado de Waltham receberam uma denúncia sobre o paradeiro do brasileiro.

“Notei imediatamente que ele estava algemado e olhei um pouco mais cuidadosamente e vi que eram algemas pesadas e uma corrente em volta da cintura”, disse o denunciante, identificado como Sam.

Carona negada

Ele ainda relatou que Pereira pediu carona, mas Sam teria negado. “Eu coloquei minhas mãos para cima e disse que não o ajudaria. Eu disse: ‘Você pode fumar mas eu não vou ajudar você em mais nada’” acrescentou Sam, que diz ter oferecido um cigarro ao brasileiro, mantendo-o calmo até que a polícia chegasse.

Para sua recaptura, foram mobilizadas unidades de cães farejadores, a unidade Aérea da Polícia Estadual e o uso de drones. “Ele resistiu de forma violenta quando foi recapturado”, informou a polícia.

Preso por agressão

De acordo com o xerife Joseph McDonald, Pereira aproveitou a paralisação das vias devido obras de emergência no momento em que passavam.

“Ele encontrou e explorou uma vulnerabilidade no desenho do sistema de contenção interior do veículo de transporte que lhe permitiu obter acesso a uma saída de emergência”, contou McDonald.

O xerife ainda relatou que estão tirando de circulação os veículos semelhantes ao usado no transporte do brasileiro. Pereira estava preso desde o domingo por acusações de agressão contra um civil e um policial. Ele foi transferido para a custódia da Imigração e Alfândega dos Estados Unidos. As informações são do jornal O Globo.

