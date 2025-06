Mundo Entenda por que os Estados Unidos não podem resolver a crise no Irã à base de bombas

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O presidente dos EUA, Donald Trump, está considerando se deve ou não se juntar a essa guerra. (Foto: Andrea Hanks/The White House)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de mais de quatro décadas de esforço, o Irã estava mais perto do que nunca de ter a capacidade de montar rapidamente uma arma nuclear. Então, na sexta-feira (20), Israel lançou um ataque maciço contra o país e suas instalações nucleares.

Agora, o presidente Trump está considerando se deve ou não se juntar a essa guerra. Na terça-feira (17), ele se reuniu com sua equipe de segurança nacional para debater ataques aéreos, após usar as redes sociais para pedir a “rendição incondicional” do Irã. Na quarta (18), ele se recusou a dizer a repórteres se envolveria os militares americanos na campanha de Israel. “Talvez eu faça isso”, disse ele. “Talvez eu não faça isso. Quer dizer, ninguém sabe o que eu vou fazer.”

Israel já causou danos extensos. Segundo Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Israel destruiu instalações em Isfahan, um importante centro de pesquisa nuclear, e pode ter desativado a maior usina de enriquecimento do Irã, uma instalação subterrânea em Natanz. No entanto, não parece ter danificado uma segunda usina subterrânea de enriquecimento, Fordo, que provavelmente está enterrada profundamente demais para que Israel a destrua sozinho. Seria necessária a ajuda dos Estados Unidos, que possuem uma bomba destruidora de bunkers projetada para atingir a instalação, além de aviões grandes o suficiente para transportar a arma gigante de de 30 mil libras.

Ao decidir se deve ou não realizar um ataque, Trump deveria avaliar a eficácia de qualquer ação militar pelos mesmos critérios com que antes julgou a diplomacia.

Durante seu primeiro mandato, Trump criticou o Plano de Ação Conjunto Global, mais conhecido como acordo nuclear com o Irã, alegando que ele impunha limitações ao programa nuclear de Teerã por apenas alguns anos. Na realidade, as diversas restrições do acordo sobre o estoque de urânio enriquecido do Irã e suas atividades de enriquecimento deveriam durar entre 10 e 15 anos.

Bombardear Fordo — e o que quer que venha depois — talvez não atrase os esforços de enriquecimento do Irã por tanto tempo assim. Há centenas, ou mais provavelmente milhares, de cientistas e técnicos empregados no programa de enriquecimento iraniano. O assassinato de cientistas importantes por parte de Israel tem como objetivo atrasar esse esforço, mas o Irã quase certamente conseguiria reconstruir seu programa em 10 ou 15 anos, mesmo que os Estados Unidos e Israel conseguissem destruir Fordo e os estoques iranianos de urânio enriquecido e componentes de centrífugas.

Além disso, é improvável que uma ação militar seja tão definitiva. Destruir Fordo é relativamente fácil se comparado à destruição dos cilindros nos quais o urânio altamente enriquecido é normalmente armazenado. Esses cilindros têm tamanho e formato semelhantes aos de cilindros de mergulho. Antes do ataque ao Irã, acreditava-se que a maioria deles estivesse armazenada no subsolo de Isfahan, onde eram regularmente inspecionados. Eles podem muito bem sobreviver ao ataque, caso ainda estejam lá. É possível que o Irã já os tenha movido — nesse caso, rastreá-los será extremamente difícil.

Destruir o estoque iraniano de componentes de centrífugas pode ser ainda mais difícil. Se eles sobreviverem, o Irã poderá montar novas centrífugas e continuar a produzir urânio altamente enriquecido. A Agência Internacional de Energia Atômica perdeu o direito de monitorar componentes de centrífugas, que também são pequenos e fáceis de transportar, com o colapso do acordo com o Irã durante o primeiro mandato de Trump. É quase certo que o Irã armazenou esses componentes em vários locais do país, justamente para poder se recuperar rapidamente de um ataque.

Em seu primeiro governo, Trump também expressou preocupação de que o Irã pudesse fraudar o acordo nuclear construindo instalações secretas. Os inspetores “nem sequer têm o direito irrestrito de inspecionar muitos locais importantes”, reclamou ele em 2018, quando se retirou do acordo. (Ele estava correto ao afirmar que o direito de inspecionar não era irrestrito, embora o acordo tenha proporcionado aos inspetores acesso e informações sem precedentes que seriam valiosos para detectar quaisquer atividades nucleares clandestinas.)

Se o medo de instalações nucleares não declaradas foi um motivo para abandonar a diplomacia, esse mesmo temor constitui um argumento ainda mais forte contra a ação militar. Os Estados Unidos e Israel não podem atacar o que desconhecem. O Irã pode ter instalações secretas, como temia Trump; se for o caso, o país poderia reconstituir seu programa rapidamente — talvez em questão de meses. E, se o Irã cumprir sua ameaça de restringir as inspeções — algo altamente provável caso os Estados Unidos entrem na guerra —, a capacidade da Agência Internacional de Energia Atômica de localizar futuras instalações clandestinas será significativamente reduzida. (Opinião por James M. Acton – diretor do programa de política nuclear do Carnegie Endowment for International Peace)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/entenda-por-que-os-estados-unidos-nao-podem-resolver-a-crise-no-ira-a-base-de-bombas/

Entenda por que os Estados Unidos não podem resolver a crise no Irã à base de bombas

2025-06-21