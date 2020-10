Bem-Estar Entenda porque a dor de dente é mais intensa quando deitamos para dormir

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Aumento da pressão sanguínea agrava a dor de dente. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ninguém gosta de sentir dor, não é mesmo? Principalmente aquelas que mais nos afetam, indo além do local de origem do incômodo. Dor de dente, por exemplo, pode gerar dor de cabeça e, até mesmo, prejudicar o sono. É muito comum que a dor de dente seja pior à noite.

E por que isso acontece? Primeiro, é importante entendermos porque os dentes doem. De acordo com a Dra. Carla Lohn – cirurgiã-dentista, especialista em Implantodontia e Saúde da Família, sentimos dor quando as injúrias chegam à dentina. Isso acontece com uma cárie, uma fratura ou um desgaste que deixa esse tecido exposto. Ele é muito sensível.

“Os processos de dor aguda, que chamamos de pulpites e abcessos, são causados por um processo inflamatório que, quando está presente, gera um edema (inchaço) na polpa dental. Nesse processo a polpa começa a inchar. Não existe espaço pra isso, uma vez que ela está revestida por dois tecidos duros – a dentina e o esmalte –, e esses tecidos não expandem. Isso gera uma dor “latejante” e descrita como uma das piores que existem”, explica.

Outra causa de dor dental são infecções e inflamações nos tecidos de suporte do dente (gengiva, ligamento periodontal, osso).

“Quando há gengivite ou doença periodontal (casos mais graves) pode acontecer um processo infeccioso e inflamatório, causando uma dor que, na verdade, é proveniente desses tecidos, e não do dente propriamente dito”, complementa da dentista.

O que acontece durante a noite?

A Dra. Carla explica que quando deitamos, o fluxo sanguíneo é levado em direção à nossa cabeça, aumentando a pressão sobre os dentes e tecidos bucais, podendo causar um aumento da dor.

Convenhamos que o fato de perder o sono também não ajuda. Ficar deitado, tentando dormir, focado apenas na dor, é um verdadeiro pesadelo.

“Durante o dia estamos em movimento e realizando nossas funções. Logo, a atenção está dividida. Durante a noite nós paramos e nossa atenção passa a ser totalmente na dor. Dessa forma, a sentimos mais intensamente.”

E se dormir é preciso, não deitar para evitar este aumento da pressão sanguínea na cabeça seria uma forma desgastante de remediar o problema. O melhor mesmo é evitá-lo. Neste caso, os cuidados com a saúde bucal são o primeiro passo para não ter noites – e dias – em claro, sofrendo com dor de dente.

Saúde bucal e doenças cardiovasculares

Não cuidar adequadamente da saúde bucal não causa apenas dor de dente que, por sua vez, irradia e tira o sono. Pode afetar a saúde como um todo, resultando, até mesmo, em problemas cardíacos.

Isso porque, mesmo que não chegue a uma fase mais aguda e a inflamação não seja perceptível, as bactérias presentes em uma doença periodontal podem parar na corrente sanguínea, aumentando o risco de doenças cardiovasculares.

Vale ressaltar que qualquer dor dental é um sinal de alerta do nosso organismo, e caso ela apareça é importante procurar um cirurgião-dentista para descobrir sua origem e realizar o tratamento adequado o mais rápido possível.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bem-Estar