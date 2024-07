Rio Grande do Sul Entidades consideram injusta a não contemplação dos representantes comerciais entre as profissões que terão o benefício da redução de alíquota na Reforma Tributária

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Segundo o documento conjunto, a profissão de representante comercial é uma das mais antigas e vitais para a economia brasileira. Foto: Wilson Dias/Agência Brasil Segundo o documento conjunto, a profissão de representante comercial é uma das mais antigas e vitais para a economia brasileira. (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil) Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em nota encaminhada ao portal O Sul, o Conselho Federal dos Representantes Comerciais (Confere) e o Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio Grande do Sul (Core/RS) consideram injusta a não contemplação dos representantes comerciais entre as diversas profissões que terão o benefício da redução de 30% na alíquota do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS), prevista no artigo 122 do texto do substitutivo ao Projeto de Lei Complementar 68/2024 que institui impostos na Reforma Tributária apresentado nessa quinta-feira (4) pelo grupo de trabalho da Câmara dos Deputados.

Segundo o documento conjunto, a profissão de representante comercial é uma das mais antigas e vitais para a economia brasileira, sendo responsável por aproximadamente 30% de todos os negócios realizados no Brasil. A pandemia deixou ainda mais evidente a importância da categoria para o País, em que foram essenciais para manter a economia funcionando, especialmente nos setores alimentício e médico-hospitalar assegurando o abastecimento e evitando um caos social.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/entidades-consideram-injusta-a-nao-contemplacao-dos-representantes-comerciais-entre-as-profissoes-que-terao-o-beneficio-da-reducao-de-aliquota-na-reforma-tributaria/

Entidades consideram injusta a não contemplação dos representantes comerciais entre as profissões que terão o benefício da redução de alíquota na Reforma Tributária

2024-07-05