Entidades do comércio e de serviços de Porto Alegre promovem evento com candidatos à prefeitura para entrega de agenda institucional

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2024

O evento será realizado no Salão Nobre do Palácio do Comércio, das 12h às 14h, e contará com a presença de autoridades, lideranças e empresários Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Nesta terça-feira (03), ACPA (Associação Comercial de Porto Alegre), CDL POA (Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre), SHPOA (Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA ), SINDHA (Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região) e Sindilojas POA promovem o evento Menu POA com a presença dos candidatos à Prefeitura da Capital para apresentação e entrega da Agenda Institucional feita pelos presidentes das Entidades e formatada para a defesa do desenvolvimento econômico-social da cidade.

O evento será realizado no Salão Nobre do Palácio do Comércio, das 12h às 14h, e contará com a presença de autoridades, lideranças e empresários.

Dentre os temas que serão apresentados pelos presidentes das Entidades estarão as medidas prioritárias para evitar novas cheias em Porto Alegre e Região Metropolitana, incentivos fiscais e desburocratização, infraestrutura urbana e mobilidade, segurança pública, promoção do comércio de bens e serviços e do turismo local, responsabilidade socioambiental e capacitação e qualificação profissional.

Logo após, os candidatos terão breve espaço individual para apresentação de propostas.

