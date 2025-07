Política Entidades lançam abaixo-assinado pela cassação de Eduardo Bolsonaro

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2025

Eduardo está nos EUA e diz que continuará fora do Brasil. (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

Entidades ligadas a movimentos sociais lançaram um abaixo-assinado pela cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O mote – “fora, lesa-pátria” – está em sintonia com o discurso nacionalista adotado pelo governo Lula e pelo PT após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar o tarifaço contra o Brasil e encampar a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A petição é organizada pela Uneafro Brasil e pelo Instituto de Referência Negra Peregum, que cobram mobilização da sociedade civil para responsabilizar Eduardo. “O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está fora do Brasil para incitar sanções estrangeiras contra o País, além de celebrar medidas que afetam diretamente a economia nacional”, justificam.

Eduardo está nos EUA e, como revelou em entrevista à Coluna do Estadão, continuará fora do Brasil e sacrificará o mandato por medo de ser preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), se retornar ao País. A perda do cargo, contudo, só ocorrerá se ele acumular 30% de faltas no ano legislativo.

Na Câmara, em outra frente, o PT protocolou o pedido de cassação de Eduardo com o argumento de que o deputado teria quebrado o decoro ao “agir contra a soberania nacional e utilizar canais diplomáticos paralelos para prejudicar o País”.

Tarcísio de Freitas

Em outra frente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) voltou a criticar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nessa quinta-feira. No X (antigo Twitter), o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) questionou Tarcísio por manter como vice-líder da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) o deputado estadual Guto Zacarias (União), ligado ao Movimento Brasil Livre (MBL).

“Por que o Tarcísio mantém como vice-líder uma pessoa do MBL, um grupo que defende a minha prisão, a prisão de meu pai, a prisão de jornalistas exilados, gente que ficou anos sem ver os filhos como o Allan dos Santos?”, escreveu o deputado.

A publicação foi feita em resposta a um vídeo em que Guto Zacarias diz que é possível criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), “sem ter medo de ser chamado de vendido, traidor ou isentão”.

Sobre o ex-presidente, o membro do MBL afirma que “na ânsia de salvar o seu filho (senador Flávio Bolsonaro), que estava encrencado com processos de corrupção, Bolsonaro deu super poderes para o Supremo Tribunal Federal (STF)”.

Guto Zacarias disse que não abdica se suas críticas. O deputado estadual se defende dizendo: “sou vice-líder do governo pois articulo e ajudo a aprovar bons projetos pro Estado”. O parlamentar ainda finaliza “Diferentemente dele (Eduardo Bolsonaro), não comemoro taxação contra o povo do Estado que nos elegeu e que juramos defender”. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

