Rio Grande do Sul Entidades parceiras que executarão editais da Lei Aldir Blanc no RS são selecionadas

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Os três editais deverão investir cerca de R$ 26 milhões no setor cultural gaúcho Foto: Divulgação Os três editais deverão investir cerca de R$ 26 milhões no setor cultural gaúcho. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Os projetos selecionados para as chamadas públicas da Lei Aldir Blanc, lançadas pela Sedac (Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul), foram publicados nesta segunda-feira (09) no Diário Oficial do Estado.

De acordo com a comissão julgadora, responsável pela avaliação dos 34 projetos inscritos, foram escolhidos o Instituto Trocando Ideia Tecnologia Social Integrada, a Fundação Marcopolo e a Associação de Desenvolvimento Social do Norte do Rio Grande do Sul. No conjunto, os três editais deverão investir cerca de R$ 26 milhões no setor cultural gaúcho.

Chamada Pública Sedac 11/2020

O Instituto Trocando Ideia Tecnologia Social Integrada (Porto Alegre) será responsável pela realização do Prêmio Trajetórias Culturais, edital que destinará R$ 8 milhões para pessoas físicas de todos os segmentos culturais, no valor de R$ 8 mil cada.

Chamada Pública Sedac 12/2020

A Fundação Marcopolo (Caxias do Sul) executará o edital de Criação e Formação, no total de R$ 8 milhões, para projetos de pessoas físicas e coletivos informais, no valor de R$ 15 mil, e para pessoas jurídicas, no valor de R$ 50 mil.

Chamada Pública Sedac 13/2020

A Associação de Desenvolvimento Social do Norte do Rio Grande do Sul (Frederico Westphalen) realizará o edital Ações Culturais das Comunidades. Serão disponibilizados R$ 9,7 milhões para projetos de agentes culturais, no valor de R$ 2 mil, e para iniciativas, no valor de R$ 3 mil a R$ 10 mil.

As iniciativas coletivas culturais de base comunitária estão previstas para ocorrerem nos bairros atendidos pelo programa RS Seguro em 23 municípios.

Chamadas públicas

As chamadas públicas tiveram como objeto a seleção de propostas de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, devidamente cadastradas no Cadastro Estadual de Produtor Cultural da Sedac, visando à elaboração e execução de três editais para trabalhadores e trabalhadoras da cultura e da economia criativa.

O repasse dos recursos às entidades parceiras selecionadas deverá ocorrer em dezembro, para que os editais possam ser lançados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul