Por Filipe Guerrero Gracia | 27 de novembro de 2022

Os sinais e sintomas das lesões ligamentares do tornozelo variam de acordo com a gravidade da lesão. (Foto: Reprodução)

Não é necessário ser um atleta para sofrer uma lesão no tornozelo, por exemplo, a torção pode acontecer com um simples pisar num buraco ou uma quebra no salto do sapato e deixar você com incomodo por vários dias. Veja o que fazer, então, para se recuperar logo desse problema.

Ligamentos frouxos, lesões anteriores e o uso inadequado de calçados, também podem ser algumas das causas da torção de tornozelo.

A torção de tornozelo pode apresentar diferentes graus de gravidade, as quais são classificadas a partir da quantidade de danos causados no tornozelo e pelo número de ligamentos afetados. Os sintomas e graus variam conforme a intensidade. Em casos menos graves, é comum que haja inchaço na região afetada e uma dor leve. Já em casos mais graves, a pessoa dificilmente consegue andar ou firmar o pé no chão devido à dor intensa.

Os tipos de torção também podem interferir no grau da lesão, pois dependendo como e para onde o tornozelo torceu, as rupturas dos ligamentos podem ter sido muito ou pouco prejudicadas.

Em geral, apenas a suspensão das atividades e o uso de medicamentos, a critério médico, já resolvem o problema. É fundamental, no entanto, que você se preocupe com a recuperação do movimento, da força e do equilíbrio na região lesionada.

Logo após a torção do tornozelo, alguns sintomas da lesão já podem ser percebidos. São eles:

– Inchaço;

– Sensibilidade na região afetada;

– Aumento da temperatura no local;

– Vermelhidão;

– Dor leve, moderada ou intensa;

– Dificuldade para mover o pé ou firmá-lo no chão.

A maioria das entorses do tornozelo é leve, não requer tratamento especial e sara bem. Entorses moderadas se caminhar for extremamente difícil, pode-se usar uma tala ou bota para apoio. A maioria das pessoas consegue caminhar e exercitar-se dentro de poucos dias. Entorses graves requerem assistência médica imediata. Sem tratamento, o tornozelo pode ficar instável e dolorido.

Um programa de reabilitação adequada é essencial para a recuperação precoce da lesão, o retorno à função normal e também para melhorar a função da articulação do tornozelo. Os sinais e sintomas das lesões ligamentares do tornozelo variam de acordo com a gravidade da lesão, os tecidos acometidos e a extensão de seu acometimento.

