Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2025

Equipe técnica analisará os dados para emitir boletins diários sobre o monitoramento na Capital Foto: Cesar Lopes/PMPA

O serviço especializado em monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico exclusivo para Porto Alegre, sete dias por semana, 24h, começou a funcionar no Cemadec (Centro de Monitoramento e Alerta) da Defesa Civil.

A equipe técnica, formada por oito técnicos entre meteorologistas, hidrólogos e geólogos, fará a leitura de dados de estações hidrometeorológicas, radares, satélite e demais meios disponíveis e emitirá boletins diários, semanais e mensais para a Capital.

A apresentação do novo sistema ocorreu na manhã desta quarta-feira, 29, no Centro de Monitoramento e Contingência Climática, na sede da Smamus (Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade). O prefeito Sebastião Melo e a vice, Betina Worm, acompanhados de gestores municipais, estiveram no local.

“É um trabalho contínuo e progressivo de monitoramento das ocorrências climáticas. Buscamos cada vez mais precisão e consistência, para que as autoridades possam tomar decisões acertadas com previsibilidade e a população tenha a segurança garantida”, disse o prefeito Sebastião Melo.

A previsão meteorológica inclui alertas sobre chuvas fortes, temporais, enchentes, descargas elétricas severas, estiagem, vendavais, ondas de calor, ondas de frio ou qualquer outra situação climática extrema para bairros e regiões da cidade. O serviço também monitora o nível do Guaíba e demais rios que desaguam no lago, como Jacuí, Caí, Gravataí e dos Sinos.

Além do Cemadec, os dados também poderão ser acessados no Centro de Monitoramento e Contingência Climática, na Smamus, uma área reformada para funcionar como espaço de monitoramento climático e gestão de contingências, que conta com salas de acompanhamento de dados, salas de reuniões, auditório, abastecidos com energia de gerador, se necessário, para ser utilizado em caso de emergência.

Defesa Civil

O modelo de comunicação é estruturado em dois tipos principais de informativos:

– Aviso Meteorológico: destinado a eventos climáticos menos severos que podem causar transtornos à rotina, como chuvas moderadas ou ventos intensos. Está subdividido em Monitoramento (Verde): Indica condições de normalidade, mas com acompanhamento constante; e Atenção (Amarelo): Denota situações que exigem maior cuidado e atenção.

– Alerta: utilizado em eventos de maior gravidade e que apresentam risco direto à população, como tempestades severas, inundações e rajadas de vento intensas. Para o aviso de Alerta, há duas divisões: Perigo (Vermelho) – Condições de risco elevado, que demandam medidas preventivas imediatas; e Crítico (Preto) – Situações de extremo impacto e iminente perigo à vida, exigindo resposta imediata.

Os informativos são divulgados por meio de diversos canais para garantir amplo alcance e eficácia, incluindo redes sociais, mensagens SMS, e-mails, veículos de imprensa e visitas presenciais em áreas de risco.

Além disso, a cidade agora conta com totens de monitoramento instalados em pontos estratégicos. Esses equipamentos oferecem informações em tempo real sobre as condições climáticas e os níveis dos rios, e também emitem avisos sonoros para alertar a população sobre situações de perigo ou fornecer outras informações relevantes.

“A Defesa Civil de Porto Alegre avançou na modernização dos seus serviços com a contratação de um sistema de meteorologia especializado. Esse recurso aprimora o monitoramento climático e a emissão de alertas, reforçando nosso compromisso com a segurança da população. Com mais tecnologia e protocolos claros, a Capital se torna uma cidade mais preparada e resiliente diante de eventos climáticos adversos”, explica o diretor-geral da Defesa Civil, coronel Evaldo Rodrigues Júnior.

Balanço

Logo após a enchente de maio de 2024, a prefeitura instituiu o Programa Porto Alegre Forte, um conjunto de ações dividido em cinco eixos: infraestrutura, adaptação climática, habitação, transformação urbana e financeiro e econômico.

No eixo de adaptação climática, responsável por medidas para reduzir os impactos de eventos climáticos extremos à população, já estão em andamento 17 iniciativas, 11 em execução. Os contratos têm investimento de R$ 25,8 milhões.

“Temos um desafio gigantesco diante de um evento climático sem precedentes na história de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Isso só reforça a importância, a necessidade de um planejamento de ação, a curto, médio e longo prazo para que possamos enfrentar os eventos climáticos extremos mais fortes e preparados”, reforça Germano Bremm, titular da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) e coordenador do Escritório de Adaptação Climática.

Veja algumas ações:

Plano de Contingência – Está em desenvolvimento o plano de gestão de riscos por meio de ações de prevenção e preparação da população em momentos de desastre, com a definição de rotas de fuga, centros de abrigo, centros de doações e logística de transporte. As equipes atuam em conjunto com a comunidade e, em fevereiro, deverão ser feitos os primeiros treinamentos.

Centro de Monitoramento e Contingência Climática – Instalado na sede da Smamus, em uma área reformada para funcionar como espaço de monitoramento climático e gestão de contingências, que conta com salas de acompanhamento de dados, salas de reuniões, auditório, abastecidos com energia de gerador, se necessário, para ser utilizado em caso de emergência.

Cemadec – Implementação física do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil na sede da Defesa Civil, com instalação de equipamentos, divisórias para operar os novos sistemas de monitoramento.

Totens – Já em operação, o sistema de monitoramento e alerta para riscos climáticos por meio de 10 módulos eletrônicos, instalados em áreas de maior risco, podem medir quantidade de chuva, velocidade e direção do vento, temperatura, umidade, pressão, qualidade do ar, radiação solar e vibração da terra. Os equipamentos emitem sinais de alerta para a população.

Previsão do tempo – Monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico exclusivo para Porto Alegre, sete dias por semana, 24 horas por dia começa a funcionar no Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil.

Recuperação do posto de comando móvel da Defesa Civil – Será contratada empresa para desmontagem, higienização, descontaminação e remontagem do veículo utilizado pela Defesa Civil.

Melhorias no sistema de proteção contra cheias – Em elaboração o estudo para revisão do sistema de proteção contra cheias, criado na década de 1960, garantindo novos parâmetros da cota de segurança, além do desenvolvimento de proteção para a Zona Sul da cidade. Resultado completo será conhecido no final deste ano.

Arroio Passo das Pedras – Renovação do Plano Diretor de drenagem urbana da Bacia do Arroio Passo das Pedras e Arroio Passo da Mangueira, com avaliação de alternativas para drenagem urbana dos arroios, que passam por 11 bairros da cidade.

Qualidade do ar – Em fase de definição dos locais para instalação dos equipamentos para medição de gases poluentes e fornecimento de relatórios mensais e anuais.

