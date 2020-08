As três primeiras noites da convenção do Partido Republicano foram marcadas por grandes elogios a Donald Trump. (Foto: Reprodução/Twitter)

As três primeiras noites da convenção do Partido Republicano foram marcadas por grandes elogios ao presidente americano, Donald Trump, que concorre à reeleição pela legenda, e por ataques a seu adversário, o candidato democrata Joe Biden. As críticas e os elogios feitos ao longo de todo o evento passaram por diversos assuntos, indo da política externa e economia dos Estados Unidos à pandemia e os recentes protestos que eclodiram pelo país. No entanto, nem todas as declarações eram verdadeiras e muitas foram exagerados ou tinham informações enganosas.

Veja o que foi falado de verdadeiro ou falso na convenção republicana:

Financiamento da polícia

“E quando perguntado se ele [Biden] apoiaria o corte de fundos para a aplicação da lei, respondeu: ‘Sim, com certeza’”, disse o vice-presidente, Mike Pence, durante discurso na quarta-feira.

A declaração feita pelo número dois da Casa Branca é enganosa. A frase foi dita por Pence em seu discurso ao aceitar a nomeação para concorrer ao lado de Trump a mais quatro anos de mandato. O vice, porém, tira de contexto uma resposta do candidato democrata, dada quando foi questionado pelo ativista progressista Andy Barkan se apoiaria o redirecionamento de “parte do financiamento da polícia para serviços sociais, aconselhamento de saúde mental e habitação a preços acessíveis”.

Na ocasião, em julho deste ano, o democrata listou suas propostas para aumentar o financiamento a clínicas de saúde mental e federalizar alguns departamentos policiais, além de restringir militares cedidos à polícia. Barkan, então, perguntou se, para isso, Biden estaria de acordo em redirecionar parte dos fundos que iriam para as corporações. A resposta foi “sim, com certeza”.

Quando esse diálogo foi divulgado, a conversa não mostrava a parte em que Biden explicava sua proposta. Na versão completa, fornecida ao New York Times pela campanha do democrata, o ex-vice enfatizou que suas propostas “não eram a mesma coisa que se livrar ou tirar o financiamento de toda a polícia” e repetiu que acreditava que as concessões federais aos departamentos deveriam ser “condicionadas”.

Os cortes no financiamento às polícias dos Estados Unidos e o seu redirecionamento a serviços sociais se tornou uma das reivindicações dos protestos antirracistas e contra a violência policial, que eclodiram no país após o assassinato de George Floyd, um homem negro asfixiado por um agente branco. Apesar de alguns democratas da ala mais à esquerda do partido apoiarem a medida, Biden não é um deles — como acusaram Lara Trump, a nora e assessora do presidente, e seu marido, Eric Trump, também na convenção republicana.

Política externa

“Hoje, por causa do presidente Trump, a Otan é mais forte, a Ucrânia tem sistemas de armas defensivas e os Estados Unidos deixaram um tratado prejudicial para que nossa nação possa construir mísseis para deter a agressão russa”, afirmou o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, no segundo dia da convenção.

A afirmação do chanceler americano é falsa. Trump na verdade enfraqueceu a Organização do Tratado do Atlântico Norte. As críticas constantes do presidente americano à aliança geraram uma desconfiança generalizada dos países europeus membros do tratado e levantaram dúvidas sobre a confiabilidade dos Estados Unidos. Segundo diversos ex-assessores do chefe da Casa Branca disseram ao New York Times, os aliados europeus estão indignados com as denúncias de Trump sobre eles e estão cientes de que o presidente americano quer se retirar da Otan.

Pompeo também tentou retratar Trump como um presidente de pulso firme contra a Rússia, o que também não é verdade. Uma investigação do Congresso americano no ano passado descobriu que o presidente tentou atrasar carregamentos de armas americanas para a Ucrânia, que lutava contra insurgentes apoiados pela Rússia, em troca de favores políticos pessoais. Isso resultou em dois pedidos de impeachment contra ele na Câmara dos Deputados, cuja maioria é democrata, mas o Senado, de maioria republicana, o inocentou das acusações.

Pandemia

“O governo [de Trump] autorizou pedidos de teste em uma velocidade incrível”, disse o deputado republicano por Nova York Lee Zeldin sobre a resposta dos EUA ao novo coronavírus, na terceira noite da convenção.

Apesar de os Estados Unidos serem, em números absolutos, o país mais afetado pela pandemia, com mais de 180 mil mortos e 5,8 milhões de infectados, o assunto foi pouco comentado no evento republicano, a não ser para exaltar os feitos do governo Trump. A afirmação do deputado, no entanto, é enganosa. A testagem no país foi bastante criticada por especialistas de diversas áreas, sendo chamada de inconsistente, insuficiente e, de certa forma, desastrosa. As informações são dos jornais O Globo e The New York Times.