Porto Alegre EPTC comunica bloqueio e desvios em nova etapa de obras da avenida Tronco em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2023

Para garantir a segurança viária, ocorrerá o bloqueio da avenida Carlos Barbosa, no trecho entre a rua Fonseca Ramos e a Niterói Foto: Arte: Carlos Rohde/EPTC/PMPA Para garantir a segurança viária, ocorrerá o bloqueio da avenida Carlos Barbosa, no trecho entre a rua Fonseca Ramos e a Niterói. (Arte: Carlos Rohde/EPTC/PMPA) Foto: Arte: Carlos Rohde/EPTC/PMPA

Em razão do avanço nas obras da duplicação da avenida Tronco, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que a partir das 9h desta segunda-feira (13) o cruzamento da avenida Carlos Barbosa com a avenida Niterói será bloqueado para o trânsito de veículos, por um período de 30 dias.

Desvios no trânsito

Para garantir a segurança viária, ocorrerá o bloqueio da avenida Carlos Barbosa, no trecho entre a rua Fonseca Ramos e a Niterói, que também será bloqueada no trecho entre a rua Gen. Gomes Carneiro e a Carlos Barbosa. Também será realizada a desativação do conjunto semafórico no cruzamento da rua Niterói com Carlos Barbosa.

Motoristas que trafegam pela avenida Carlos Barbosa, sentido Teresópolis, devem efetuar desvio à direita na rua Fonseca Ramos (o Beco do Pezzi), à esquerda na avenida Gastão H. Mazeron para chegar na avenida Moab Caldas ou acessar a pista nova da avenida Silva Paes, para chegar na avenida Teresópolis.

Para quem transita pela avenida Niterói em direção à avenida Moab Caldas, o desvio será à direita na rua Gen. Gomes Carneiro, rua Fonseca Ramos à esquerda até a avenida Gastão H. Mazeron, para chegar na avenida Moab Caldas.

No sentido inverso, a partir da Moab Caldas, os motoristas devem seguir pela pista nova da avenida Silva Paes, entrar à esquerda na rua Gen. Gomes Carneiro para acessar a avenida Niterói à direita.

Transporte coletivo

As linhas de ônibus que circulam no sentido Centro-bairro pela avenida Carlos Barbosa irão desviar à direita na rua Oscar Schneider, à esquerda na Gastão H. Mazeron para alcançar as avenidas Moab Caldas ou Silva Paes. A linha T3, no sentido Norte -Sul, seguirá pela rua Gen. Gomes Carneiro até a rua Oscar Schneider, à esquerda, até a avenida Gastão H. Mazeron, para seguir pela avenida Moab Caldas.

Os agentes de fiscalização e a central de videomonitoramento e controle da mobilidade da EPTC monitoram a circulação e orientam os motoristas para minimizar os impactos no trânsito. As informações serão atualizadas, em tempo real, pelo twitter @EPTC_POA.

